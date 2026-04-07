Arsenal gewinnt das Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals gegen Sporting in Lissabon 1:0.

Dem eingewechselten Kai Havertz gelingt in der 91. Minute der einzige Treffer des Spiels.

Bayern München fährt bei Real Madrid einen 2:1-Hinspiel-Erfolg ein.

Im heimischen Estadio José Alvalade war Sporting Lissabon in der Champions League bisher eine Macht. Alle fünf Spiele vor eigenem Anhang gewannen die Portugiesen, darunter auch jenes gegen PSG. Auch Arsenal biss sich in Lissabon lange die Zähne aus.

Es brauchte einen doppelten Geniestreich zweier Einwechselspieler, damit die «Gunners» doch noch etwas Zählbares mitnehmen konnten: Gabriel Martinelli lancierte in der 91. Minute mit einem gekonnten Heber Kai Havertz, der vor dem Tor die Ruhe bewahrte und zum späten 1:0 traf. Bitter für die Portugiesen: Davor waren sie zweimal nah an einem Treffer gewesen. Geny Catamo und Luis Suarez scheiterten aber jeweils an Arsenal-Keeper David Raya.

Vor dem Rückspiel in 8 Tagen in London ist der Leader der Premier League damit etwas schmeichelhaft auf Kurs Richtung Champions-League-Halbfinal. Mit Ausnahme von Martin Zubimendis aberkanntem Treffer (Viktor Gyökeres stand zuvor im Offside) hatte Arsenal trotz mehr Ballbesitz offensiv kaum etwas zustande gebracht.

Araujo verpasst frühe Führung

Begonnen hatte die Partie animiert und mit Vorteilen für die selbstbewusst auftretenden Gastgeber. Bereits in der 6. Minute hätte Maximiliano Araujo beinahe das 1:0 erzielt. Innenverteidiger Ousmane Diomandé lancierte ihn mit einem perfekten Aussenristpass in die Tiefe. Araujo zog ab, doch Raya lenkte den Ball an die Latte.

Nach dem frühen Schock erholte sich Arsenal und kam besser ins Spiel. Noni Madueke zirkelte einen Eckball in der 15. Minute direkt aufs Tor und traf dabei ebenfalls nur das Gebälk. Danach flachte die Partie ab – bis Havertz in der Schlussphase gnadenlos zuschlug.

Im Rückspiel wird Sporting beim Versuch, die Hypothek wettzumachen, nicht auf Topskorer Suarez zählen können. Der Stürmer holte sich eine gelbe Karte ab und wird gesperrt fehlen.

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