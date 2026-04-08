Paris Saint-Germain schlägt Liverpool zuhause 2:0 und stösst die Tür zu den Halbfinals in der Champions League weit auf.

Désiré Doué bringt PSG mit einem Traumtor früh in Front (11.), Khvicha Kvaratskhelia erhöht nach der Pause.

Das Rückspiel findet am kommenden Dienstag in Liverpool statt.

Im anderen Viertelfinal vom Mittwochabend kassiert Barcelona im spanischen Duell gegen Atletico Madrid eine 0:2-Heimniederlage.

Das Beste aus der Sicht von inferioren Liverpoolern an diesem Mittwochabend im Pariser Parc des Princes? Das Resultat. Denn am Ende hätte es durchaus auch 4:0 oder 5:0 für Paris Saint-Germain heissen können – und niemand hätte sich über die Höhe des Resultats beschwert. Weil PSG aber fahrlässig mit den Chancen umging und der Schiedsrichter nach VAR-Konsultation einen Elfmeter zurücknahm, hiess es am Ende nur 2:0 für den Titelverteidiger.

Liverpool absolut chancenlos

Aber in der aktuellen Verfassung von Liverpool muss PSG am kommenden Dienstag keine Angst vor dem Gang an die Anfield Road haben. Wie zuletzt in der Liga (1:2 gegen Brighton) oder im Viertelfinal des FA Cups (0:4 gegen Manchester City), präsentierte sich die mit Stars gespickte Mannschaft von Trainer Arne Slot vorne harmlos und hinten phasenweise wie ein Hühnerhaufen. Kurz gesagt: Die «Reds» hatten keinen Stich. Die Statistiken verdeutlichen, wie unterlegen die Engländer waren:

Nur 30 Prozent Ballbesitz

3 Abschlussversuche, kein Schuss aufs gegnerische Tor

193:693 Pässe

Expected Goals: 0,18

PSG stellte in der Achtelfinal-Reprise vom Vorjahr die Weichen früh auf Sieg: Désiré Doué vernaschte an der Strafraumgrenze gleich mehrere Liverpool-Spieler und traf etwas glücklich nach einem Ablenker zum 1:0. Gespielt waren noch keine 11 Minuten. Liverpool vermochte sich darauf nicht zu steigern.

Schiedsrichter nimmt Penalty zurück

Nach gut einer Stunde erhöhte Khvicha Kvaratskhelia für die Gastgeber. Es drohte für Liverpool gar noch schlimmer zu kommen, doch Schiedsrichter José Maria Sanchez Martinez nahm einen Foulelfmeter für das Team von Luis Enrique nach Ansicht der Videobilder zurück (72.). In der Folge durfte sich Liverpool bei Giorgi Mamardaschwili bedanken, dass die Niederlage nicht noch höher ausfiel. Der georgische Torhüter war mit Abstand der beste Spieler der Gäste.

In der vergangenen Saison war Liverpool im Achtelfinal an PSG gescheitert. Zwar gewannen die «Reds» in Frankreich 1:0, nach dem 0:1 an der Anfield Road aber setzte sich Paris im Elfmeterschiessen (4:1) durch. Am Ende stürmte PSG im Final in München zum ersten Titelgewinn.

Resultate