Paris Saint-Germain steht zum dritten Mal in Folge im Halbfinal der Champions League.

Der Titelverteidiger aus Frankreich gewinnt gegen Liverpool das Rückspiel mit 2:0 und setzt sich mit dem Gesamtskore von 4:0 durch.

Im anderen Viertelfinal verpasst Barcelona gegen Atletico Madrid die Wende und scheidet aus.

Im Vergleich zum inferioren Auftritt im Hinspiel zeigte sich Liverpool vor heimischer Kulisse stark verbessert. Vor allem in der 2. Halbzeit fand die Partie fast nur noch in der Platzhälfte der Gäste aus Paris statt. Doch bei einem der seltenen Vorstösse schlug der Titelverteidiger der «Königsklasse» erbarmungslos zu.

Es lief die 73. Minute, als PSG einen Entlastungsangriff lancierte. Der Ball landete bei Ousmane Dembélé, der an der Strafraumgrenze Alexis Mac Allister aussteigen liess und trocken in die linke untere Ecke traf. Es war der erste Abschluss der Pariser in der 2. Halbzeit auf das Tor der Engländer. Mit dem zweiten sorgte wiederum Dembélé für den Schlusspunkt. Nach einem Konter erzielte er in der Nachspielzeit spielend leicht das 2:0.

Keine Effizienz, kein Glück

Gestohlen ist der Pariser Sieg dennoch nicht. Insbesondere zu Beginn der Partie gehörten die besseren Chancen PSG. Die beste Möglichkeit vergab Torschütze Dembélé, der aus der Drehung und aus kurzer Distanz den Ball deutlich über das Tor setzte (17.).

Im strömenden Regen von Liverpool hatten die «Reds» nach einer halben Stunde einen ersten Rückschlag zu verkraften. Hugo Ekitiké verletzte sich am Sprunggelenk und wurde durch Mohamed Salah ersetzt. Mit seiner ersten Aktion stiftete der Ägypter sofort Gefahr. Nach seiner Flanke klärte zunächst PSG-Keeper Matwei Safonow gegen Milos Kerkez spektakulär. Virgil van Dijk wollte abstauben, wurde im letzten Moment aber von PSG-Captain Marquinhos gestoppt.

Nach dem Seitenwechsel warf Liverpool alles in die Waagschale, liess in der Offensive aber die Effizienz vermissen. So verzog Kerkez in der 57. Minute, später fand Youngster Rio Ngumoha seinen Meister in Safonow (71.). Auch das nötige Glück blieb dem Team von Arne Slot verwehrt. In der 64. Minute zeigte Schiedsrichter Maurizio Mariani auf den Punkt, nahm die Entscheidung nach VAR-Eingriff aber zurecht wieder zurück.

So geht's weiter

Seinen Halbfinal-Gegner erfährt PSG am Mittwoch, wenn Bayern München Real Madrid zum Rückspiel empfängt. Das Halbfinal-Hinspiel findet in zwei Wochen statt, eine Woche darauf das Rückspiel.

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