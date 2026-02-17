Paris St-Germain dreht in den Achtelfinal-Playoffs der Champions League im Hinspiel gegen Monaco ein 0:2 in ein 3:2.

Galatasaray fährt gegen Juventus einen wilden 5:2-Erfolg ein und Dortmund hat mit Atalanta keine Probleme.

Real Madrid revanchiert sich bei Benfica Lissabon für die Pleite vor 3 Wochen. Überschattet wird die Partie aber von einem Rassismus-Vorfall.

Monaco – Paris St-Germain 2:3

Der Titelverteidiger ist mit einem hart erkämpften Sieg in die K.o.-Phase gestartet. Die Pariser gerieten in Monaco früh mit 0:2 in Rückstand. Folarin Balogun traf schon in der Startminute per Kopf und legte nach 18 Minuten gegen die hoch stehenden Gäste nach. Wenige Minuten später kam es für PSG noch dicker: Vitinha scheiterte mit seinem Penalty an Philipp Köhn, dem Schweizer Goalie in Diensten der Monegassen. Die Pariser liessen sich aber nicht verunsichern und drehten die Partie in der Folge. Désiré Doué, der erst in der 27. Minute für den angeschlagenen Ousmane Dembélé eingewechselt worden war, steuerte einen Doppelpack (29./67.) bei und legte dazwischen auch noch den Ausgleich von Achraf Hakimi (41.) auf. Das Heimteam, bei dem Captain Denis Zakaria durchspielte, musste ab der 48. Minute und einer roten Karte gegen Alexander Golowin zu zehnt agieren.

Galatasaray Istanbul – Juventus Turin 5:2

Galatasaray hat sich gegen Juventus Turin dank einem 5:2-Erfolg eine vorzügliche Ausgangslage fürs Rückspiel von nächster Woche verschafft. In einer wilden Partie konnten zunächst die Italiener einen frühen Rückstand drehen. Teun Koopmeiners glich nur 16 Sekunden nach dem 0:1 aus und doppelte nach einer halben Stunde mit dem 2:1 nach. In der 2. Halbzeit drehten die Türken den Spiess aber erneut um. Noa Lang mit einem Doppelpack, Davinson Sanchez und Sacha Boey deckten die Mängel in der Juve-Defensive gnadenlos auf. Bei der «Alten Dame» sah Juan Cabal derweil innert 20 Minuten nach seiner Einwechslung 2 Mal Gelb und flog beim Stand von 2:3 vom Platz.

Dortmund – Atalanta Bergamo 2:0

Dortmund hat gegen Atalanta zuhause den Grundstein zum Achtelfinal-Einzug gelegt. Das Team von Niko Kovac ging gegen die Bergamasken schon in der 3. Minute durch einen Kopfball von Serhou Guirassy in Führung. Kurz vor der Pause vollendete Maximilian Beier einen schnell vorgetragenen Konter nach einem Zuspiel von Guirassy zum 2:0-Schlussstand. Hinten liess der BVB kaum etwas zu und so wurde der Schweizer Nati-Goalie Gregor Kobel im Tor kaum geprüft.

Champions League