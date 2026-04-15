Mit einem 2:1 im Rücken empfangen die Bayern am Mittwoch Real Madrid zum Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League.

Legende: Spektakel garantiert Bayerns Luis Diaz gegen Reals Alvaro Carreras. Keystone/BERNAT ARMANGUE

Dass der 2:1-Auswärtssieg im Bernabeu vor einer Woche nur die halbe Miete ist, merkt man bei den Bayern. Zwar hatten die Münchner mit einer dominanten Leistung die Fussball-Welt verzückt, doch gewonnen ist damit noch nichts. Erst nach dem Rückspiel in der Allianz Arena wird abgerechnet. Entsprechend zurückhaltend geben sich die Protagonisten vor dem zweiten Kräftemessen mit den «Königlichen» vom Mittwoch.

Man habe im Hinspiel zwar «Fussball vom Feinsten» gezeigt, aber man dürfe «jetzt nicht den Fehler machen, zu viel Euphorie aufkommen zu lassen», warnte Ex-Boss Karl-Heinz Rummenigge ausdrücklich. Er nehme «im Moment einen kleinen Hype wahr, und der gefällt mir ehrlich gesagt nicht», ergänzte Aufsichtsratsmitglied Rummenigge.

Wir wissen schon, was auf uns zukommt.

Die deutliche Botschaft ist bei den Stars angekommen. «Wir wissen schon ganz genau, gegen wen wir da spielen und was das für ein Spiel ist – eine brutal schwierige Aufgabe», betonte Leon Goretzka. Man habe beim 2:1 im Bernabeu gesehen, «wie schnell sie zu Torchancen kommen können. Wir wissen schon, was auf uns zukommt.»

Wenn Champions League ist, dann performen sie.

Und zwar Real Madrid, mit 15 Titeln der unangefochtene Rekordgewinner der «Königsklasse», ein Mythos im Weltfussball. Deshalb sei es bei Kylian Mbappé und Co. auch «völlig egal, wie sie in Form sind», unterstrich Joshua Kimmich: «Wenn Champions League ist, dann performen sie.»

Die Geschichte spricht für die Bayern

Allerdings schieden die Bayern in der Champions League in bisher 30 K.o.-Duellen nach einem Auswärtssieg zuhause nur einmal aus: 2011 im Achtelfinal gegen Inter Mailand (1:0/2:3). Auf der anderen Seite kam Real nach einer Heimpleite noch nie weiter.

TV-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Im Anschluss an das SRF-Livespiel Arsenal – Sporting (ab 20:10 Uhr; Spielbeginn um 21:00 Uhr) berichten wir am Mittwochabend auf SRF zwei auch ausführlich über die Begegnung Bayern München – Real Madrid.

Auch die Formkurve in der heimischen Meisterschaft spricht für die Münchner. Die Bayern haben die letzten 3 Partien alle gewonnen, führen die Bundesliga souverän an und können bereits am Wochenende den 35. Meistertitel klarmachen. Real hingegen holte aus den beiden Partien gegen Mallorca und Girona nur einen Zähler und liegt in LaLiga schon 9 Punkte hinter Dauerrivale Barcelona zurück.

Oder anders ausgedrückt: Wenn Real in dieser Saison einen Titel gewinnen möchte, dann bleibt den «Königlichen» wohl nur noch die Champions League. Eine weitere Warnung für die Bayern.

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