Basel hat innert vier Tagen die ganze Bandbreite an Emotionen erlebt – allen voran Marcel Koller. Nachdem der FCB-Trainer nach der 1:2-Heimniederlage am Samstag gegen St. Gallen kritisiert worden war, war der Zürcher am Dienstagabend nach dem Rückspiel in der 2. Champions-League-Qualirunde gegen PSV Eindhoven der umjubelte Mann.

Im Nachhinein wissen wir: Das war der richtige Weg.

Gegen den FCSG hatte Koller munter rotiert und 7 Stammspieler der Formation vom Hinspiel gegen den PSV aus dem Spiel genommen. «Verpokert» meinten viele, die Basler Zeitung titelte «Noch nicht weit genug».

Doch mit dem begeisternden 2:1-Sieg gegen Eindhoven strafte Koller seine Kritiker Lügen. «Ich habe halt ein bisschen weiter vorausgeschaut. Im Nachhinein wissen wir: Das war der richtige Weg», stellte der Zürcher zufrieden fest.

Doch der Hunger der Basler ist mit dem Einzug in die 3. Qualirunde und dem definitiven Erreichen der Europa League noch nicht gestillt. «Wir sind nicht zufrieden mit der Europa League. Wir wollen mehr», so Koller.

Mehr wollen auch die Zuschauer, die den St. Jakob-Park am Dienstag in einen Hexenkessel verwandelten. Mehr als 29'000 feuerten «Rot-Blau» an, es waren so viele wie schon lange nicht mehr da.

Gänsehaut bei Frei

Eine fantastische Nacht sei das gewesen, schwärmte Koller nach dem Schlusspfiff. So gross wie bisherige Champions-League-Sternstunden wie etwa gegen Manchester United (2011/2017), Chelsea (2013) oder Liverpool (2014) war der Sieg gegen Eindhoven freilich nicht.

Legende: Dank an die Zuschauer Der FCB lässt sich nach dem Sieg gegen Eindhoven feiern. Keystone

Doch der Triumph über den PSV setzte auch bei den Spielern grosse Emotionen frei. Fabian Frei etwa sprach von der «längst fälligen Night to remember». Er habe zum ersten Mal seit längerem wieder Gänsehaut gehabt.

Grosse Gegner warten

Wollen die Basler nach einem Jahr Absenz wieder in die Gruppenphase der «Königsklasse» einziehen, braucht es weitere solcher Nächte. Eliminieren sie in der 3. Runde den Linzer ASK, könnte es in den Playoffs zu einem Duell mit deutlich härteren Brocken wie Porto oder Dynamo Kiew kommen.

