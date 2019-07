St. Gallen gewinnt am 2. Spieltag der Super League auswärts beim FC Basel mit 2:1.

Der gebürtige Basler Cedric Itten schiesst den FCB mit 2 Toren fast im Alleingang ab.

Dem Siegtreffer in der 79. Minute geht eine nicht unumstrittene Penaltyszene voraus.

Im zweiten Spiel des Abends trennen sich Servette und Sion torlos.

Rückblende: Am 23.09.2018 reisst sich Cedric Itten im Spiel gegen Lugano nach einem hässlichen Foul von Fabio Daprela das Kreuz- und Innenband im rechten Knie.

Über 10 Monate später steht der 22-Jährige erstmals seit der schweren Verletzung wieder in der St. Galler Startelf – und führt seine Farben mit 2 Treffern auf Anhieb zum Dreier gegen seinen Ausbildungsklub. Es waren Ittens Tore 4 und 5 gegen Basel im erst 4. Spiel gegen den FCB:

25. Minute: Nach einem Eckball wird Itten von Basel-Verteidiger Blas Riveros aus kürzester Distanz angeschossen. Etwas glücklich bugsiert der Stürmer den Ball über die Torlinie.

Die Elfmeterszene dürfte im Nachgang des Spiels jedoch noch zu Diskussionen führen. Jérémy Guillemenot ging nach einem Rencontre mit Basels Eray Cömert auf der Sechzehnerlinie zu Boden.

Schiedsrichter Adrien Jaccottet zeigte sofort auf den Punkt. Auch der VAR konnte den Unparteiischen nicht mehr umstimmen. In der Wiederholung ist jedoch nicht abschliessend auszumachen, ob eine regelwidrige Berührung zwischen den beiden Protagonisten stattfindet.

Basels «B-Elf» reicht nicht

Auf das 1:2 wusste Basel in der Schlussphase nicht mehr zu reagieren. Auch die Einwechslungen von Marcel Koller zeigten keine grosse Wirkung. Der FCB-Coach hatte im Hinblick auf das Rückspiel in der Champions-League-Quali gegen PSV Eindhoven am Dienstag mehreren Stammkräften eine Pause gegönnt. Diese Rechnung ging für die Basler nicht auf.

PSV verliert den niederländischen Supercup Der Champions-League-Quali-Gegner des FC Basel verpasste am Samstag seinen ersten Titel in dieser Saison. Im Supercup unterlag PSV Eindhoven Ajax mit 0:2. Die Treffer für die Amsterdamer erzielten Kasper Dolberg und Daley Blind. Am Dienstag gastiert Eindhoven im Quali-Rückspiel im Basler St. Jakob-Park. Das Hinspiel hatten die Niederländer mit 3:2 für sich entschieden.

Immerhin kam Kemal Ademi zu einem persönlichen Erfolgserlebnis. Dem 23-Jährigen gelang in der 57. Minute auf Zuspiel von Kevin Bua der zwischenzeitliche Ausgleich. Obschon der Ball via Buas Arm beim Torschützen landete, blieb der VAR stumm. Es war Ademis erster Treffer seit seinem Wechsel von Xamax zum FCB.

