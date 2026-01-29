Am Freitag werden die Playoff-Begegnungen in der Champions League ausgelost. Gespielt wird in der zweiten Februar-Hälfte.

Legende: Bundesliga-Kracher in den CL-Playoffs? Dortmund und Leverkusen könnten in der zweiten Februar-Hälfte in der Champions League aufeinandertreffen. Keystone/FRIEDEMANN VOGEL

Die Ligaphase in der Champions League ist vorüber. 8 Teams stehen direkt im Achtelfinal, 16 Teams bestreiten die Playoffs, 12 Teams sind ausgeschieden. Wie geht es nun weiter?

Nächster Termin: Draw in Nyon

Am Freitag findet in Nyon am Genfersee die Auslosung der Playoff-Begegnungen mit den Teams auf den Rängen 9 bis 24 statt. Die Klubs werden anhand ihrer Platzierungen am Ende der Ligaphase zu 4 gesetzten Paaren (Klubs auf den Plätzen 9 und 10, 11 und 12, 13 und 14 sowie 15 und 16) und 4 ungesetzten Paaren (Plätze 17 und 18, 19 und 20, 21 und 22 sowie 23 und 24) eingeteilt.

Die Auslosung der Playoffs erfolgt nach folgenden Kriterien: Die Teams auf den Plätzen 9 und 10 treffen auf die Teams von den Rängen 23 und 24. Die Klubs auf den Plätzen 11 und 12 messen sich mit Mannschaften der Positionen 21 oder 22 usw. Dabei können Klubs aus dem selben Land gegeneinander spielen. Auch Begegnungen, die es schon in der Ligaphase gab, sind möglich.

Das sind die möglichen Playoff-Partien

Real Madrid (9) oder Inter Mailand (10) vs. Bodö/Glimt (23) oder Benfica Lissabon (24)

Paris St-Germain (11) oder Newcastle United (12) vs. AS Monaco (21) oder Qarabag (22)

Juventus Turin (13) oder Atletico Madrid (14) vs. FC Brügge (19) oder Galatasaray Istanbul (20)

Atalanta Bergamo (15) oder Bayer Leverkusen (16) vs. Borussia Dortmund (17) oder Olympiakos Piräus (18)

Trainer José Mourinho könnte also mit seinem aktuellen Team (Benfica) auf seinen früheren Arbeitgeber (Real) treffen. Jenes Duell also, das es zum Abschluss der Ligaphase gab und in welchem sich Benfica in extrtemis das Weiterkommen sicherte. Gleichzeitig könnte es zum Bundesliga-Kracher Leverkusen – Dortmund kommen. Gespielt wird am 17./18. Februar (Hinspiele) und am 24./25. Februar (Rückspiele).

Wie geht es danach weiter?

Die 8 Sieger aus den Playoff-Duellen ziehen in die Achtelfinals ein und gesellen sich zu den direkt qualifizierten Teams. Die Auslosung dieser Partien findet am 27. Februar ebenfalls in Nyon statt. Danach ist der Turnierbaum gegeben und alle Mannschaften kennen ihren Weg in den Final.

Legende: Der CL-Turnierbaum So geht es nach den Playoffs weiter. uefa.com

Die weiteren Spieldaten:

Achtelfinals: 10./11. und 17./18. März

Viertelfinals: 7./8. und 14./15. April

Halbfinals: 28./29. April und 5./6. Mai

Final: 30. Mai (in Budapest)

