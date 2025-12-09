Nach der heftigen Abreibung in der Liga kehrt Eintracht Frankfurt verunsichert anstatt euphorisiert ins Camp Nou zurück.

Legende: Alles Einheizen nützte nichts Frankfurt ging am Wochenende gegen Leipzig unter. IMAGO / Picture Point LE

Diese magische Nacht beim «Heimspiel» in Barcelona wird kein Frankfurter jemals vergessen. Mehr als 30'000 in weiss gekleidete Fans übernahmen am 14. April 2022 erst die Stadt und dann das Camp Nou, auf dem Rasen demütigten die Deutschen das Starensemble der Katalanen – und machten damit einen vorentscheidenden Schritt auf dem Weg zum Gewinn der Europa League.

Doch gut dreieinhalb Jahre später ist für das Wiedersehen in der «Königsklasse» alles anders.

Späte Revanche?

Das Gastspiel am Dienstag beim Team von Hansi Flick könnte zum Albtraum werden. Die Fan-Unterstützung dürfte angesichts der reduzieren Zuschauer-Kapazitäten im Camp Nou keineswegs auf dem Niveau von 2022 sein, zudem droht sportlich eine Klatsche.

Sende-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen In der Sendung «Champions League – Highlights» gibt's die Zusammenfassungen aller Spiele am Dienstagabend ab 23:00 Uhr auf SRF zwei zu sehen.

Denn während die SGE mit nun 29 Gegentoren durch das 0:6 in Leipzig zur Schiessbude der Liga avancierte, erzielten die Katalanen in der heimischen Liga in den vergangenen sechs Spielen immer mindestens drei Treffer. Die Vorzeichen sind also klar – nach über 3 Jahren könnte Barcelona auf den Rängen und auf dem Platz die Revanche gelingen.

