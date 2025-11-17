Wie der Klub mitteilt, darf er gegen Athletic Bilbao in seinem noch nicht komplett renovierten Stadion antreten.

Legende: Ein öffentliches Training gab es bereits Jetzt stehen auch wieder Ernstkämpfe im Camp Nou an. Adria Puig/Anadolu via Getty Images

«Wir haben von der Rückkehr geträumt. Jetzt erleben wir sie. Wir kehren nach Hause zurück», schrieb der FC Barcelona auf X. Die bisher letzte offizielle Begegnung des spanischen Meisters im Camp Nou fand Ende Mai 2023 statt.

Gegen Athletic Bilbao am kommenden Samstag dürfen allerdings auf Anordnung der Stadt nur 45'400 Fans ins Stadion. Bis Jahresende sollen es 62'000 sein. Nach dem endgültigen Abschluss der Modernisierungsarbeiten wird das Stadion eine Kapazität von rund 105'000 Plätzen haben.

Noch steht nicht fest, ob der FC Barcelona auch für die Champions League grünes Licht erhält. Es werde «gemeinsam mit der UEFA daran gearbeitet», so der Verein. Die erforderlichen Voraussetzungen seien gegeben. Man warte jedoch noch auf die endgültige Bestätigung, hiess es im Communiqué.

Die Runderneuerung des Camp Nou nahm viel mehr Zeit in Anspruch als zunächst geplant. Ursprünglich stand die Rückkehr für Ende 2024 auf dem Programm. Während der Umbauarbeiten absolvierten die Katalanen die meisten Heimspiele im Olympiastadion von Barcelona.