Der georgische Flügeldribbler Khvicha Kvaratskhelia ist für PSG das Puzzleteil, das den grossen Wurf erst möglich macht.

Legende: So kennt man Khvicha Kvaratskhelia Ball am Fuss, voller Fokus, das nächste Kunststück bereits im Kopf. Lionel Hahn/Getty Images

Khvicha Kvaratskhelia. Dass der unter diesem Zungenbrecher bekannte Fussballstar einen einfacheren Spitznamen braucht, liegt auf der Hand. Aber muss es gleich «Kwaradona» sein? Nach Diego Maradona, dem Allergrössten? «Ich bin stolz auf diesen Spitznamen», sagte Kvaratskhelia vor wenigen Tagen, «aber er ist auch eine Last: Du musst in jedem Spiel aufs Neue beweisen, dass du ihn verdient hast.»

Das tut er: Auch der Doppelpack des begnadeten Linksaussen bescherte Titelverteidiger Paris St-Germain ein 5:4-Polster für das Halbfinal-Rückspiel der Champions League am Mittwoch beim FC Bayern.

Der «Krieger» als Glücksgriff für PSG

Der 25-Jährige erwies sich seit seinem Millionen-Transfer im Januar 2025 von der SSC Neapel, wo sie ihm nach ihrem ewigen Idol seinen Spitznamen verliehen haben, als fehlendes Puzzleteil im PSG-Angriff. Mit Kvaratskhelia ist PSG noch gefährlicher und unberechenbarer geworden – und eine wesentlich besser ausbalancierte Mannschaft.

Bayern – PSG live auf SRF zwei Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie den Kracher zwischen Bayern München und Paris St-Germain am Mittwoch live auf SRF zwei. Die Vorberichterstattung beginnt um 20:10 Uhr, Anstoss ist um 21:00 Uhr.

«Er ist ein Krieger», sagte Luis Enrique über «Kwara», wie der PSG-Trainer ihn nennt. «Ich spreche nicht über seine Qualität», meinte der Spanier, «die kennt jeder.» Die Beidfüssigkeit, die überragende Physis, die Eleganz und seine Finten, die unfassbare Beschleunigung. «Ich spreche über seinen Charakter», betonte Enrique, «darüber, wie er verteidigt. Das ist extrem wichtig. Er ist ein aussergewöhnlicher Spieler.»

Der Vergleich mit Maradona

Das haben sie schon bei Napoli gesehen, das «Kwaradona» 2023 als bester Spieler der Serie A zur ersten Meisterschaft seit 1990 mit Maradona führte. «Es ist schön, mit dem GOAT verglichen zu werden», sagte Kvaratskhelia über den «Greatest Of All Time», in Neapel sei Maradona «ein Gott, jede Familie hat sein Bild im Haus. Aber keiner kann sich mit ihm vergleichen, er ist der beste Spieler der Geschichte.»

Einer, der gerne im Mittelpunkt stand – anders als sein «Erbe». Der Hauptgrund für seine überragende Form? «Weil wir wunderbare Spieler haben, die mir helfen, diese Dinge zu tun.» Diese Dinge – 10 Tore und 5 Vorlagen in der «Königsklasse» in dieser Saison sind Klubrekord.

Idole: erst Guti, dann CR7

Als kleiner Junge auf den Strassen von Tiflis eiferte er mit einem selbst gemalten Trikot Real Madrids Guti nach. Später war Cristiano Ronaldo sein Vorbild, dessen «7» er bei PSG trägt. «Ich spiele Fussball», sagte er, «weil ich auf dem Platz glücklich bin. Ich gehe auf den Platz, um zu geniessen.»

Ich habe noch nie jemanden gesehen, der traurig zum Training gekommen wäre.

Paris bietet ihm dafür Top-Voraussetzungen. Nicht nur wegen seines kongenialen Sturmpartners, Weltfussballer Ousmane Dembélé. Er habe «noch nie jemanden gesehen, der traurig zum Training gekommen wäre», sagte Kvaratskhelia, «wenn du hier dabei sein darfst, musst du ein Lächeln im Gesicht haben. Wir sind alle Freunde, wie eine Familie.»

Und zwar eine, die sich mit Feuereifer ins nächste Spektakel stürzt. «Wir sind zu allem in der Lage», sagte Kvaratskhelia, «und können jeden schlagen.» Auch dank «Kwaradona».

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