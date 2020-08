Legende: Pep Guardiola Mit Manchester City hat Pep Guardiola bisher noch nie den CL-Final erreicht. Keystone

Underdog Atalanta Bergamo hat es in seinem Viertelfinal gegen PSG gezeigt – zumindest bis kurz vor Abpfiff. In einer Partie haben die vermeintlich kleineren Teams durchaus Chancen, die Grossen zu ärgern. Und genau das will auch Olympique Lyon am Samstag im Estádio José Alvalade in Lissabon gegen Manchester City versuchen.

Millionen über Millionen für Verteidiger

Auf dem Papier spricht alles für den englischen Vizemeister. Mit einem Gesamtmarktwert von fast 1,1 Milliarden Franken ist Citys Kader dreimal so teuer wie dasjenige von Lyon. Seit Pep Guardiolas Ankunft 2016 investierten die Geldgeber aus Abu Dhabi rund 400 Millionen Franken – allein in die Verteidigung.

Wir haben Juve ausgeschaltet, also wieso nicht auch ManCity?

All diese Zahlen dürften die Akteure von Olympique Lyon nicht sonderlich kümmern. Nach dem erfolgreichen Achtelfinal gegen Juventus folgt nun der erste CL-Viertelfinal seit 10 Jahren. Im Gegensatz zum «Scheichklub» aus Manchester hat Lyon nichts zu verlieren.

Und in nur einem K.o.-Spiel ist alles möglich. Dementsprechend locker, aber dennoch überzeugt gab sich beispielsweise Stürmer Karl Toko Ekambi an einer Medienkonferenz vom Mittwoch: «Wir haben Juve ausgeschaltet, also wieso nicht auch ManCity?»

Legende: Karl Toko Ekambi Der 27-jährige Lyon-Stürmer sieht dem Viertelfinal gegen ManCity gelassen entgegen. imago images

City auch ohne Top-Stürmer in Form

Das Spiel von Lyon gegen Juve dürfte für Manchester City eine Warnung sein. Kommt dazu, dass City in der Champions League noch nie gegen die Franzosen gewinnen konnte (1 Remis, 1 Niederlage). Klar ist aber: Pep Guardiolas Team ist in Form. Auch ohne den verletzten Top-Stürmer Sergio Agüero überzeugte City im Achtelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid mit offensivem Spiel und aggressivem Pressing.

Alles andere als der Einzug in die Halbfinals wäre für Manchester City eine Enttäuschung. Und deshalb bleibt am Ende eben festzuhalten – ManCity muss, Olympique Lyon darf gewinnen.

Zudem, egal für wen: In der Vorschlussrunde wartet eine Herkulesaufgabe. Denn Bayern München brennt nach der 8:2-Gala im Viertelfinal gegen den FC Barcelona geradezu.