Legende: Die jungen Wilden überzeugen Barcelonas Jugend (hier mit dem 22-jährigen Pedri und dem 17-jährigen Yamal) begeistert. Getty Images/Fran Santiago

Mit dem 3:2-Sieg in der Verlängerung der Copa del Rey gegen Erzrivale Real Madrid hat der FC Barcelona einen der «grössten Siege in der Barça-Geschichte» gefeiert, wie es auf der offiziellen Homepage der Katalanen heisst. Das Team des deutschen Trainers Hansi Flick gab zudem ein weiteres Triple-Statement ab, auch wenn der Weg dorthin noch weit ist.

Barcelona – Inter live auf SRF Box aufklappen Box zuklappen Sie können das Halbfinal-Hinspiel in der Champions League zwischen Barcelona und Inter Mailand live auf SRF zwei und im Stream in der Sport App mitverfolgen. Die Übertragung mit dem Vorprogramm beginnt um 20:10 Uhr. Anpfiff in Barcelona ist um 21 Uhr.

Obwohl man gegen Real die Führung zwischenzeitlich aus der Hand gegeben hatte und nach dem Rückstand in der 77. Minute der Traum vom Triple-Gewinn ausgeträumt schien, kämpfte sich Barcelona noch einmal eindrücklich zurück und sicherte sich den 34. Cup-Triumph.

In der Liga liegt Barça 4 Punkte vor Real, zu spielen sind noch 5 Partien. Dennoch glauben viele, dass die Vorentscheidung gefallen ist. Die letzte Liga-Niederlage kassierten die Katalanen kurz vor Weihnachten (1:2 gegen Atletico). Viel wichtiger scheint aber der Fakt, dass man Real auswärts 4:0 bezwingen konnte. Am 11. Mai kommt es in Barcelona zum «Rückspiel» – und das müsste Real mit 5 Toren Unterschied gewinnen, um bei Punktgleichheit vorne zu liegen.

In der aktuellen Verfassung wird Barcelona auch als Topfavorit auf den Titel in der Champions League gehandelt – trotz der 1:3-Niederlage in Dortmund im Viertelfinal-Rückspiel, die als «Unfall» taxiert werden kann. Und mit Inter Mailand trifft man im Halbfinal auf einen Gegner, der sich in einem Formtief befindet. Das Team mit dem Schweizer Torhüter Yann Sommer kassierte zuletzt 3 Niederlagen in Folge, ohne dabei jeweils ein Tor geschossen zu haben.

Jugend spielt, trifft und begeistert

Barcelona gegen Inter wird auch ein Duell zwischen Jugend und Routiniers. Flick schickte gegen Real 10 Feldspieler auf den Rasen, die ein Durchschnittsalter von 24,2 Jahren aufwiesen. Das eingewechselte Quintett brachte es sogar nur auf 22,8 Jahre. Zum Vergleich: Inters 10 Feldspieler, die in der letzten Partie gegen die AS Roma begannen, waren im Durchschnitt über 30 Jahre alt.

