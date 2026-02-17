Galatasaray Istanbul gewinnt das Hinspiel der Achtelfinal-Playoffs in der Champions League gegen Juventus Turin mit 5:2.

Juve steht nach 2:5-Pleite bei Galatasaray vor dem Aus

Legende: Zur Pause eingewechselt, 20 Minuten später vom Platz gestellt Juan Cabal erlebt in Istanbul einen Abend zum Vergessen. Keystone(EPA/Erdem Sahin

Galatasaray hat sich gegen Juventus Turin dank einem 5:2-Erfolg eine vorzügliche Ausgangslage fürs Rückspiel von nächster Woche verschafft. Die Istanbuler drehten das Hinspiel im Achtelfinal-Playoff nach einem 1:2 zur Pause mit einer starken 2. Halbzeit. Der frisch ausgeliehene Noa Lang avancierte dabei zum Matchwinner.

Der Niederländer glich kurz nach Wiederanpfiff aus und stellte nach 75 Minuten auf 4:2. Kurz vor Schluss war der 3 Minuten zuvor eingewechselte Sacha Boey für den Schlussstand zuständig. Die «Alte Dame» agierte seit einer gelb-roten Karte in der 67. Minute gegen Juan Cabal in Unterzahl. Der erst zur Pause eingewechselte Kolumbier wusste sich gegen Baris Yilmaz 2 Mal nur mit einem Foul ohne Chance auf den Ball zu helfen.

In der 1. Halbzeit hatten die Italiener auf einen frühen Rückstand noch reagieren können. Lediglich 16 Sekunden nach dem 0:1 traf Teun Koopmeiners mit einem satten Schuss in den Winkel zum Ausgleich. Der Niederländer war es auch, der die mitgereisten Fans eine Viertelstunde später zum letzten Mal jubeln liess.

Champions League