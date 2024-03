In Champions League früh out

Inter war als gefestigte Einheit und mit breiter Brust zum Achtelfinal-Rückspiel der Champions League ins Metropolitano-Stadion gereist. Schliesslich waren die Mailänder siegreich aus dem ersten Duell mit Atletico zuhause herausgegangen (1:0). Zudem hatte das Kalenderjahr 2024 bislang ausnahmslos Siege gebracht – inklusive Supercoppa wettbewerbsübergreifend deren 13 an der Zahl. Die Serie ohne Niederlage dauerte sogar schon 15 Partien an.

Trotzdem geht für den Champions-League-Finalisten des Vorjahrs die aktuelle Kampagne nach den Achtelfinals nicht mehr weiter. Der LaLiga-Vertreter hatte das Handicap spät in der 87. Minute dank Memphis Depay wettgemacht – indem ihm auch im Spiel selbst die Wende vom 0:1 zum 2:1 glückte – und dann im Elfmeterschiessen reüssiert.

Somit musste Inter erst 3 Mal in dieser Saison den Rasen als Verlierer verlassen:

Am 27. September 2023 in der 6. Meisterschaftsrunde: 1:2 zuhause gegen Sassuolo

Am 20. Dezember 2023 im Coppa-Achtelfinal: 1:2 n.V. zuhause gegen Bologna

Am 13. März 2024 im CL-Achtelfinal-Rückspiel: 2:3 n.P. auswärts gegen Atletico

Wir müssen stolz darauf sein, was wir in dieser Champions League geleistet haben.

Die Krux für Nationalgoalie Yann Sommer und Co.: Die letzten beiden raren Ausrutscher lassen sich nicht mehr korrigieren und kosten dem bislang gefeierten Ensemble zwei mögliche Titel. Stattdessen hinterlässt vor allem das schmerzliche Aus in der «Königsklasse» einen temporären Scherbenhaufen.

Dennoch versuchte Inter-Trainer Simone Inzaghi aufmunternde Worte zu finden: «Wir müssen stolz darauf sein, was wir in dieser Champions League geleistet haben.» Der 47-Jährige fügte indes auch an, dass sie es nach der Pause besser hätten machen müssen. «In der Verlängerung hatten wir mehr Energie, aber leider leisteten wir uns zu viele Fehler.»

Die Gretchenfrage lautet: Was nun?

Inter geht mit dem Gefühl aus der Begegnung in Madrid heraus, dass die Saison nun eigentlich gelaufen ist. Denn nebst dem Serie-A-Meistertitel gibt es keine anderen Optionen mehr. Und dieser ist dank 24 Siegen und 3 Remis aus 28 Matches dank 16 Punkten Vorsprung auf den Stadtrivalen AC nur noch Formsache. Bleibt zu hoffen, dass die «Nerazzurri» eine neue Motivation finden für den Schlussspurt.

Legende: Da schleichen sie von dannen Lautaro Martinez (links) und Alexis Sanchez müssen mit Inter Mailand eine bitte Pille schlucken. Keystone/EPA/JUANJO MARTIN

Diametral anders präsentieren sich die Aussichten für «Los Colchoneros»: Die Champions League ist für Atletico die letzte realistische Chance auf einen Titel 2023/24. Atletico blieb im Halbfinal der Copa del Rey auf der Strecke und liegt in der heimischen Liga mit 14 Zählern Rückstand auf Spitzenreiter Real Madrid auf dem 4. Platz.