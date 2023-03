Legende: Zeigte sich zuletzt an Krücken Neymar im Parc des Princes nach dem Spiel gegen Nantes. Imago/SIPA/USA

OP nötig: Neymar fällt monatelang aus

Neymar fällt für den Rest der Saison aus. Der 31-jährige Brasilianer wird sich am verletzten Knöchel operieren lassen. Nach der in den kommenden Tagen geplanten OP in Doha muss er «drei bis vier Monate» mit dem Wettkampf pausieren, teilte sein Klub Paris Saint-Germain mit. Neymar fehlt den Parisern, die am Mittwoch das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League bei Bayern München bestreiten, seit dem 19. Februar.

Kobel zurück im Aufgebot – kann er starten?

Vor dem Champions-League-Rückspiel am Dienstag gegen Chelsea (Hinspiel 1:0 für Dortmund) gibt es positive Nachrichten für die Anhänger des BVB. Der Schweizer Stammtorhüter Gregor Kobel steht nach seinem kurzfristigen Ausfall wegen muskulären Problemen im Bundesliga-Heimspiel gegen Leipzig wieder im Aufgebot der Westfalen. «Aber wir wissen noch nicht, ob er spielen kann», so Sportdirektor Sebastian Kehl über den Einsatz des Zürchers. Ebenfalls zurück in der Mannschaft ist Stürmer Donyell Malen. Er hat sich von einer Knöchelverletzung erholt.