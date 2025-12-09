Der Bayern-Youngster wird zum jüngsten Champions-League-Spieler, der in drei Partien in Folge einnetzt.

Legende: Knackt eine Bestmarke von Kylian Mbappé Lennart Karl. IMAGO Jan Huebner

Bayern Münchens Supertalent Lennart Karl hat erneut Champions-League-Geschichte geschrieben. Mit 17 Jahren und 290 Tagen ist Karl der jüngste Spieler in der «Königsklasse», der in drei aufeinanderfolgenden Partien getroffen hat. Bisher hatte Superstar Kylian Mbappé, der inzwischen bei Real Madrid spielt, den Rekord gehalten (18 Jahre und 113 Tage).

«Mit 17 in der Champions League ist schon sehr besonders für mich. Ich bin einfach stolz auf mich, auf die Mannschaft. Deshalb hat heute alles gepasst», sagte Karl bei DAZN glücklich.

«Er hat dieses Besondere»

Der Flügelspieler erzielte beim 3:1 gegen Sporting Lissabon das zwischenzeitliche 2:1 (69.). Zuvor gelang ihm gegen Brügge und Arsenal jeweils ein Tor. «Er hat dieses Besondere. Für uns spielt er eine sehr, sehr wichtige Rolle», lobte Bayerns Sportvorstand Max Eberl.

Bei seiner Auswechslung in der 77. Minute war Karl von den 75'000 Fans mit tosendem Applaus gefeiert worden. Von der Uefa wurde er zum «Man of the Match» gekürt.

