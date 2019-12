Mehr aus dieser Rubrik

Liverpool schlägt Salzburg am letzten Champions-League-Gruppenspieltag auswärts mit 2:0 und gewinnt die Gruppe E.

Keita und Salah machen in der 2. Halbzeit innert 100 Sekunden den Unterschied.

Neben den «Reds» qualifiziert sich auch Napoli für den CL-Achtelfinal.

Hier geht's zum Round-up der weiteren CL-Spiele am Dienstag.

Wie heisst es doch so schön: Wer seine eigenen Chancen nicht nutzt, bekommt früher oder später selber ein Tor. Vor allem in den ersten 45 Minuten hätte es RB Salzburg mehrmals in den Füssen gehabt, in Führung zu gehen. Ein starker Alisson bewahrte Liverpool aber vor einer Hypothek.

Nach dem Pausentee reichten dem amtierenden Champions-League-Sieger zwei geniale Momente seiner beiden Künstler innert 100 Sekunden:

57. Minute: Sadio Mané tankt sich auf dem Flügel durch und hat dann auch noch das Auge für Teamkollege Naby Keita, der die feine Flanke per Kopf zum 1:0 verwertet.

Cican Stankovic unterschätzt einen langen Ball. Mohamed Salah kommt dem Salzburg-Goalie zuvor und netzt aus ultra-spitzem Winkel ein.

Salzburg zeigte sich nach dem Doppelschlag geschockt und erholte sich nicht mehr. Die Österreicher hätten für ein Weiterkommen einen Sieg gegen die «Reds» gebraucht. So findet die europäische Kampagne des «Dosenklubs» in den 1/16-Finals der Europa League ihre Fortsetzung.

Hin und Her mit Topchancen

Zwar endete die Partie nicht annähernd so torreich wie das Hinspiel an der Anfield Road (4:3 für Liverpool). An Chancen mangelte es aber auch im Rückspiel nicht. In der 7. Minute vergaben die beiden Asiaten Takumi Minamino und Hee-Chan Hwang eine Doppelchance. Auch Youngster Erling Haaland brachte den Ball später nicht an Alisson vorbei (24./50.). Auf der anderen Seite scheiterten erst Salah (29.) und anschliessend Keita (45.) aus aussichtsreichen Positionen.

Napoli folgt Liverpool in die K.o.-Phase

Im Parallelspiel der Gruppe E liess Napoli dem bereits ausgeschiedenen Genk keine Chance. Die Süditaliener gewannen im San Paolo gleich mit 4:0. Arkadiusz Milik gelang noch vor der Pause ein lupenreiner Hattrick.

Beim ersten Tor profitierte der polnische Stürmer auch von der gütigen Mithilfe von Marteen Vandevoordt. Der erst 17-jährige Genk-Schlussmann vertändelte den Ball im eigenen Sechzehner unglücklich. Dank dem deutlichen Sieg beendet Napoli die Gruppe E hinter Liverpool auf Rang 2. Dennoch wurde nach der Partie Coach Carlo Ancelotti entlassen.

Sendebezug: Radio SRF 3, 10.12.2019, Bulletin von 07:00 Uhr