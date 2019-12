Mehr aus dieser Rubrik

Legende: Seine Zeit in Neapel ist abgelaufen Carlo Ancelotti. imago images

Napoli trennt sich von Ancelotti

Trotz des 4:0-Heimsiegs in der Champions League gegen Genk und des Vorstoss in die Achtelfinals hat die SSC Napoli Trainer Carlo Ancelotti entlassen. Das gaben die Süditaliener wenige Stunden nach Spielschluss bekannt. Zu den Gründen äusserte sich Napoli zunächst nicht. Der 60-jährige Ancelotti coachte das Team seit Sommer 2018. Der ambitionierte Klub unter Präsident Aurelio De Laurentiis liegt in der heimischen Liga nur auf dem 7. Rang, 17 Punkte hinter Leader Inter.

«Les Bleus» mindestens bis 2022 mit Deschamps

Didier Deschamps hat seinen Vertrag als Nationaltrainer Frankreichs um zwei Jahre bis Sommer 2022 verlängert. Der 51-Jährige übernahm den Posten 2012 und führte die Franzosen 2016 in den EM-Final sowie 2018 zum WM-Titel. Mitte November erreichte Deschamps als erster französischer Nationaltrainer die Marke von 100 Länderspielen (65 Siege).

Ex-FCSG-Trainer Zinnbauer nach Südafrika

Der ehemalige St. Gallen-Trainer Joe Zinnbauer hat einen neuen Trainerjob gefunden. Der 49-jährige Deutsche unterschrieb in Südafrika bei den Orlando Pirates, einem Traditionsklub aus Johannesburg, einen Dreijahresvertrag.

Zinnbauer war zwischen September 2015 und Mai 2017 für den FCSG tätig gewesen, ehe er durch Giorgio Contini ersetzt wurde.