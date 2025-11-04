Für zwei Superstars wird das Gigantentreffen in der Champions League eine besonders spezielle Affäre.

Legende: Geht sein Lauf auch in Liverpool weiter? Kylian Mbappé. IMAGO/Shutterstock

Es ist knapp ein Jahr her, dass Kylian Mbappé in eine Krise schlitterte. Auslöser war sein Auftritt in der Champions-League-Ligaphase in Liverpool.

Seine «Königlichen» unterlagen an der Anfield Road mit 0:2 – Mbappé verschoss beim Stand von 0:1 einen Penalty. Er habe in diesem Spiel «den Tiefpunkt erreicht», sagte Mbappé im Nachhinein.

Mbappé in Hochform

Diesmal reist der 26-Jährige mit riesigem Selbstvertrauen nach Liverpool: In 14 Saisonspielen erzielte er für Real Madrid 18 Tore, in der Champions League war er in 3 Einsätzen 5 Mal erfolgreich und erst am vergangenen Samstag schnürte er gegen Valencia in der Meisterschaft eine Doublette.

Sende-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Eine ausführliche Zusammenfassung des Krachers Liverpool – Real Madrid sehen Sie am Dienstagabend ab 23:00 Uhr auf SRF zwei in der Sendung «Champions League – Highlights».

Geht bei Wirtz der Knopf auf?

Ein vielversprechender Transfer, der bei seinem neuen Klub Anlaufschwierigkeiten bekundet? Diese Bezeichnung trifft auf der anderen Seite auf Florian Wirtz zu.

Der 125-Mio.-Euro-Mann steht seit seinem Wechsel nach Liverpool arg in der Kritik und womöglich würde er gerne die Zeit zurückdrehen, als er in Leverkusen verzückte – damals noch unter dem aktuellen Real-Coach Xabi Alonso.

