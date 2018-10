Die Young Boys sichern sich dank dem 1:1 gegen Valencia den ersten Punkt in der CL.

Nach einer zahmen ersten Halbzeit steigern sich die Berner markant.

Guillaume Hoarau erzielt den Ausgleich per Penalty.

In der anderen Partie der Gruppe H gewinnt Juventus bei Manchester United.

Den YB-Fans im ausverkauften Stade de Suisse blieb in der 88. Minute der Jubel im Hals stecken. Valencia-Goalie Neto lenkte einen Kopfball von Sekou Sanogo gerade noch an den Pfosten. Die Szene illustrierte, dass für den Schweizer Meister mehr drin gelegen wäre.

Kein Jubel bei Seoane nach dem Schlusspfiff

So war es nur logisch, dass Coach Gerardo Seoane unmittelbar nach dem Schlusspfiff haderte. YB hatte zwar den ersten Punkt ins Trockene gebracht. Angesichts des Gezeigten hätten sich die Berner jedoch den Sieg verdient gehabt. Später konnte Seoane der Leistung seiner Mannschaft jedoch viel Positives abgewinnen.

Die Berner zeigten nach der Pause ein völlig anderes Gesicht. Hatte man in den ersten 45 Minuten noch ein fast braves YB gesehen, so drehte das Heim-Team nach Wiederanpfiff auf.

Kevin Mbabu und Christian Fassnacht verpassten das 1:1 innert weniger Minuten. Der Berner Druck trug in der 55. Minute jedoch Früchte:

Dani Parejo begeht im Strafraum ein unnötiges Foul an Djibril Sow.

Guillaume Hoarau verwandelt den fälligen Strafstoss souverän.

Während die Berner fortan die spielbestimmende Mannschaft waren, kam von den Gästen wenig. Valencia konnte das fehlende Vertrauen aus der Meisterschaft (erst ein Sieg) nicht verbergen. Obwohl mit Rodrigo Moreno, Michi Batshuayi und Kevin Gameiro drei eigentlich hochkarätige Stürmer auf dem Platz standen, resultierte im 13. Pflichtspiel das 10. Remis.

Die aufgrund der Sperre von Camara umformierte YB-Verteidigung um Steve von Bergen und Sandro Lauper liess kaum mehr etwas zu. Beim Gegentor durch Batshuayi (26.) hatte noch die Abstimmung gefehlt.

Kampf um Rang 3 gegen Valencia

YB tritt nun am 7. November in Valencia zum Rückspiel an. Wollen die Berner zumindest noch in der Europa League überwintern, müssen beim Gastspiel Punkte her. Diese wären am Dienstagabend in Bern wohl leichter zu holen gewesen.

Sendebezug: Radio SRF 3, Live-Übertragung, 23.10.2018, 18:50 Uhr