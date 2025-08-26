Die Kasachen bezwingen Celtic dramatisch nach Elfmeterschiessen. Auch Pafos und Bodö/Glimt erreichen die «Königsklasse».

Der kasachische Meister Qairat Almaty hat den schottischen Meister Celtic Glasgow in den Champions-League-Playoffs ausgeschaltet und wird damit erstmals in der «Königsklasse» spielen. Qairat ist nach dem FK Astana vor 10 Jahren erst der zweite kasachische Vertreter in der Champions-League-Geschichte.

Der Weg dorthin war für den ältesten Klub Kasachstans aber nicht nur weit (Almaty liegt im Südosten des Landes, an der Grenze zu Kirgisistan), sondern auch sehr steil:

1. Quali-Runde: Die erste Hürde, Olimpija Ljubljana aus Slowenien, überspringt Qairat vergleichsweise ohne Probleme mit dem Gesamtskore von 3:1.

Die erste Hürde, Olimpija Ljubljana aus Slowenien, überspringt Qairat vergleichsweise ohne Probleme mit dem Gesamtskore von 3:1. 2. Quali-Runde: Qairat verliert das Hinspiel bei KuPS Kuopio (FIN) 0:2, schafft das Weiterkommen aber dank einem 3:0 im Rückspiel vor den eigenen Fans.

Qairat verliert das Hinspiel bei KuPS Kuopio (FIN) 0:2, schafft das Weiterkommen aber dank einem 3:0 im Rückspiel vor den eigenen Fans. 3. Quali-Runde: Nach dem 1:0 zuhause im Hinspiel muss Qairat im Rückspiel bei Slovan Bratislava bis ins Penaltyschiessen. Dieses gewinnen die Kasachen mit 4:3, obwohl ihr erster Schütze scheitert.

Nach dem 1:0 zuhause im Hinspiel muss Qairat im Rückspiel bei Slovan Bratislava bis ins Penaltyschiessen. Dieses gewinnen die Kasachen mit 4:3, obwohl ihr erster Schütze scheitert. Playoffs: Gegen das favorisierte Celtic steht es nach dem Hinspiel und auch nach 120 Minuten im Rückspiel 0:0. Auch im Elfmeterschiessen wollen erst keine Tore fallen – die ersten 3 Schützen (2 von Celtic) treffen nicht. Am Ende siegt Qairat mit 3:2, weil Goalie Temirlan Anarbekov einen dritten Penalty hält und damit zum umjubelten Helden avanciert.

Auch Pafos und Bodö/Glimt vor CL-Premiere

Der erst 2014 gegründete Klub Pafos hat in der ersten Champions-League-Qualifikation der Vereinsgeschichte sogleich den Sprung in die Ligaphase geschafft. Der amtierende Meister Zyperns, letzte Saison Gegner von Lugano in der Conference League, setzte sich gegen Roter Stern Belgrad mit dem Gesamtskore von 3:2 durch.

Das Hinspiel hatte mit 2:1 für Pafos geendet, im Rückspiel gelang Jaja in der 90. Minute das entscheidende 1:1 nach einer einstudierten Freistossvariante. Der Brasilianer traf mit einem herrlichen Volley über den gegnerischen Goalie hinweg in die lange Ecke – und sorgte damit dafür, dass Roter-Stern-Trainer Vladan Milojevic erstmals eine CL-Quali nicht überstand.

Ebenfalls erstmals in der Champions League dabei ist Bodö/Glimt. Spätestens nach dem Hinspiel war das jedoch keine Überraschung mehr. Der norwegische Meister gewann dieses gegen den österreichischen Meister Sturm Graz gleich mit 5:0. Die 1:2-Niederlage im Rückspiel in Graz trotz 1:0-Führung ist deshalb nur eine Randnotiz.

