Als erst 2. Team in der Geschichte der Champions League (seit 1992) hat Paris St-Germain am Samstag seinen Titel im wichtigsten Klub-Wettbewerb Europas verteidigt. Einen grossen Anteil daran hat Trainer Luis Enrique. Der 56-jährige Spanier, der bereits 2015 mit Barcelona die Champions League gewonnen hatte, übernahm das Pariser Starensemble im Juli 2023.

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Im selben Sommer verliessen mit Lionel Messi und Neymar die beiden grössten Namen den Verein und Enrique baute sich ein neues Team zusammen. Dabei setzte er nicht mehr auf die alte Strategie der katarischen Geldgeber, einfach die bekanntesten Spieler zusammenzukaufen, sondern holte junge, aufstrebende Talente.

Ohne die Weltstars folgen die Titel

Dies sollte sich auszahlen. Nach dem knappen CL-Halbfinal-Aus in Enriques erster Saison verliess mit Kylian Mbappé ein weiterer Weltstar den Verein. Seither läuft es dem Serienmeister aus Frankreich endlich auch in der Champions League rund. War der erstmalige Triumph vor einem Jahr noch eine kleine Überraschung, bestätigten die Pariser in dieser Saison endgültig, dass sie auf Europas Fussball-Thron angekommen sind.

Wir sind nicht nur ein Team, wir sind eine Familie.

Aussenverteidiger Achraf Hakimi, der erst auf den Final von einer Verletzung zurückgekehrt war und 120 Minuten durchspielte, adelte seinen Trainer nach dem dramatischen Penaltyschiessen gegenüber DAZN: «Wir folgen ihm, wir vertrauen ihm. Seit dem ersten Tag hat er uns gezeigt, dass das Team wichtiger ist als der einzelne Spieler. Wir sind nicht nur ein Team, wir sind eine Familie. Die Spieler verstehen sich auf dem Platz und ausserhalb des Platzes sehr gut.»

Enrique selbst wollte sich nicht in den Vordergrund rücken. Aber er betonte, dass der 2. Triumph fast noch schöner sei als die Premiere: «Es ist ein Mix aus Aufregung, Müdigkeit, allem. Aber es ist der beste Moment der Saison. Wir sind wieder Champions, zum zweiten Mal in Folge. Das ist unglaublich.»