Mit den Playoff-Partien wird die Champions League 2026 lanciert. Acht Achtelfinaltickets sind noch zu ergattern.

Legende: Das Objekt der Begierde Der Pokal der Champions League. KEYSTONE/DPA/Sven Hoppe

Nach der Ligaphase der Champions League hatten sich die Top 8 der Tabelle bereits für die Achtelfinals qualifiziert. Für die Teams auf den Plätzen 9 bis 24 geht es nun in den Playoffs darum, diesen Schritt ebenfalls zu schaffen. Weil nicht alle Favoriten in der Vorrunde überzeugt haben, findet man bereits in dieser Runde einige Top-Teams wieder.

So müssen Real Madrid (gegen Benfica Lissabon), Inter Mailand (gegen Bodö/Glimt) oder auch Titelverteidiger Paris Saint-Germain (gegen die AS Monaco) bereits in den Playoffs antreten.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Zusammenfassungen der vier Playoff-Partien vom Dienstag sehen Sie ab 23:00 Uhr in der Sendung «Champions League – Highlights» auf SRF info. Am Mittwochabend überträgt SRF die Partie Brügge - Atletico Madrid ab 20:10Uhr live auf SRF info (der Anpfiff erfolgt um 21:00 Uhr). Im Anschluss folgt die Sendung «Champions League – Highlights».

Nur noch eine Auslosung

Wer sich nach Hin- und Rückspiel durchsetzt, steht im Achtelfinal und trifft im März dort auf ein Team, das in den Playoffs aussetzen durfte. Diese Auslosung findet am 27. Februar statt, danach steht der Turnierbaum bis zum Final. Das Endspiel um den «Henkelpott» steigt am 30. Mai in Budapest.

Eine Teilnahme an den Playoffs muss übrigens kein schlechtes Omen sein: Im letzten Jahr marschierte PSG nach Platz 15 in der Ligaphase am Ende bis zum Titel durch.

