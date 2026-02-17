Im Kampf um ein Achtelfinal-Ticket müssen die Schweizer bei Dortmund und Monaco ziemliche Widerstände überwinden.

Legende: Nehmen die CL-Achtelfinals ins Visier Gregor Kobel (rechts) und Teamkollege Ramy Bensebaini. imago images/RHR-Foto

Dem BVB gehen die Innenverteidiger aus: Captain Emre Can und Youngster Filippo Mané fehlten bisher schon verletzt. Nun stehen Niko Kovac im Hinspiel der Champions-League-Playoffs zuhause gegen Atalanta Bergamo auch Nico Schlotterbeck und Niklas Süle nicht zur Verfügung.

Umso wichtiger dürfte Gregor Kobel als starker Rückhalt sein: Der Nati-Keeper blieb zuletzt beim 4:0 gegen Mainz zum 11. Mal in dieser Bundesliga-Saison ohne Gegentreffer. Atalanta reist nach 8 Serie-A-Partien ohne Niederlage mit Selbstvertrauen an.

Passend zum Thema 22. Spieltag in der Bundesliga 4:0: Dortmund beendet Mainzer Hoch

Halten Köhn und Zakaria der PSG-Offensive stand?

Philipp Köhn und Denis Zakaria sind mit Monaco gegen Liga-Konkurrent und Titelverteidiger PSG klarer Aussenseiter.

Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Zusammenfassungen der vier Playoff-Partien vom Dienstag sehen Sie ab 23:00 Uhr in der Sendung «Champions League – Highlights» auf SRF info. Ab 21:00 Uhr können Sie hier im Ticker den Match Borussia Dortmund vs. Atalanta Bergamo mitverfolgen. Am Mittwochabend überträgt SRF die Partie Brügge – Atletico Madrid ab 20:10Uhr live auf SRF info (der Anpfiff erfolgt um 21:00 Uhr). Im Anschluss folgt die Sendung «Champions League – Highlights».

Monaco will mehr Gegenwehr leisten als Brest, das im Vorjahr auf gleicher Wettbewerbsstufe mit dem Gesamtskore von 0:10 keine Chance hatte. Köhn im Tor und Zakaria, der zuletzt in der Innenverteidigung brillierte, kommen dabei entscheidende Rollen zu. Mut machen dürfte den Monegassen das letzte Aufeinandertreffen, das im November mit 1:0 gewonnen werden konnte.

Champions League