Der FC Liverpool kommt derzeit kaum aus dem Jubeln heraus: In der Champions League wahrte er im Hinspiel gegen Inter seine weisse Weste – das 2:0 in Mailand bedeutete in dieser Kampagne den 7. Sieg de suite. Daneben sicherten sich die «Reds» den League-Cup, kämpften sich in den FA-Cup-Viertelfinal und sind in der Liga Leader ManCity auf den Fersen.

Ein interessanter Vergleich

Es kommt daher nicht von ungefähr, dass Jürgen Klopp Parallelen zu seinen Mannschaften erkennt, die 2019 die «Königsklasse» und im Jahr darauf die langersehnte Meisterschaft gewinnen konnten: «Wir haben das gleiche Level, das gleiche Niveau. Das ist aber auch notwendig», so der Liverpool-Trainer.

Sendehinweis Box aufklappen Box zuklappen Auf SRF zwei gibt es in der Sendung «Champions League – Highlights» am Dienstagabend ab 23:00 Uhr die Höhepunkte und Entscheidungen der beiden Achtelfinal-Partien.





Vor dem Achtelfinal-Rückspiel gegen Inter will sich der Deutsche dennoch nicht auf dem 2:0-Vorsprung ausruhen und warnte sein Team: «Ich glaube, das ist die Führung, die in der Fussball-Geschichte am öftesten gewendet wurde», so Klopp vor der Partie am Dienstagabend. Dennoch gab er auch zu: «Es ist eine viel bessere Ausgangslage, als ich sie vor dem Hinspiel erwartet hätte.»

06:16 Video Liverpool siegt im Hinspiel in Mailand Aus Sport-Clip vom 16.02.2022. abspielen