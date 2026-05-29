Die Erfolgsgeschichte Arsenals wird auch in der Schweiz verfolgt – speziell von knapp 500 Fans.

22 Jahre Durststrecke waren genug: Arsenal hat sich vor 2 Wochen endlich den langersehnten Meistertitel in der Premier League gesichert.

Mitgejubelt hat auch einer der heissblütigsten Schweizer Arsenal-Fans: Christian Britt. Der gelernte Informatiker ist Vorstandsmitglied im Arsenal Supporters Club Switzerland.

Zulauf dank Schweizer Abwehr-Duo

Im Jahr 2002 gegründet, wurde der Fanklub 3 Jahre später offiziell vom «Mutterverein» aus London anerkannt. Und hat wie «sein» Klub nicht nur einfache Zeiten durchlebt.

«Nach dem Meistertitel 2004 mit den ‹Invincibles› lief es in den Folgejahren nicht mehr immer nach Wunsch», fasst Britt zusammen. «Wir waren als Verein nicht mehr so attraktiv.»

Spieler wie Philippe Senderos, Johan Djourou oder später Granit Xhaka hätten immerhin den Schweizer Bezug hergestellt.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Den Final der Champions League zwischen PSG und Arsenal zeigen wir am Samstag ab 17:10 Uhr (Anpfiff: 18:00 Uhr) live auf SRF zwei und in der Sport App.

Mit dem Erfolg (4 FA-Cup-Triumphe, zuletzt 3 Mal Platz 2 in der Liga) ging es dann wieder bergauf. «Heute stehen wir, auch dank dem Meistertitel, bei 498 Personen.» Und Britt und Co. haben noch nicht genug: «Wenn es so weitergeht, sehe ich nach oben keine Grenze.»

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