Legende: Endlich wieder Meister Arsenal beendet eine 22-jährige Durststrecke. EPA/DAVID CLIFF

Arsenal jubelt vom Sofa aus über den Meistertitel in der englischen Premier League.

Dies weil Manchester City in Bournemouth nicht gewinnt.

Für die «Gunners» ist es der 14. Liga-Triumph der Geschichte und der erste seit 22 Jahren.

Arsenal hat sich die Krone in der Premier League aufgesetzt. Die Londoner profitierten dabei auch vom Patzer von Manchester City, das am Dienstagabend in Bournemouth nicht über ein 1:1 hinauskam. Junior Kroupi (39.) hatte das Heimteam in Führung gebracht, Erling Haalands Ausgleich kam zu spät (90.+5).

Vor dem letzten Spieltag in der Meisterschaft beträgt das Polster der «Gunners» auf die «Citizens» an der Tabellenspitze nicht mehr einholbare fünf Punkte.

Arteta tritt in Wengers Fussstapfen

Für das Team von Trainer Mikel Arteta geht mit dem Triumph eine lange Durststrecke zu Ende. Seit der Saison 2003/04, damals noch mit Arsène Wenger an der Seitenlinie, hatte Arsenal keine Meisterschaft mehr gewonnen. In den letzten drei Spielzeiten musste man sich jeweils als Vizemeister zufriedengeben.

Arsenal hatte den entscheidenden Schritt zum 14. Meistertitel am Montag getätigt: Kai Havertz schoss seine Farben zu Hause gegen Burnley zum Sieg.

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