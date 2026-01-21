Legende: Teamkollegen und Konkurrenten Florian Wirtz und Mohamed Salah. IMAGO / Shutterstock

Es war ein schwieriger Herbst für Florian Wirtz. Der 150-Millionen-Neuzugang von Liverpool musste Hohn und Spott über sich ergehen lassen, weil er in der Premier League 12 Partien lang ohne Torbeteiligung blieb. Erst am 3. Dezember beim 1:1 gegen Sunderland platzte der Knoten beim Deutschen, der einen Assist lieferte. Drei Tore und eine weitere Vorlage liess er bis dato in der Liga folgen.

Inzwischen fühle er sich «richtig wohl», schwärmte Wirtz. Doch ausgerechnet in seine beste Phase beim englischen Meister mischen sich Aussagen seines Trainers, die nicht unbedingt nach Rückendeckung klingen.

«Selbst wenn ich 15 Angreifer hätte, wäre ich glücklich, wenn er zurückkommt», sagte Liverpools Trainer Arne Slot – und meinte damit Mohamed Salah, der nach seiner gescheiterten Titelmission beim Afrika Cup mit Ägypten wieder zur Mannschaft stösst. «Mo war so wichtig für diesen Klub, für mich, also bin ich froh, dass er zurückkommt», erklärte der Niederländer.

Auf Versöhnungskurs

Vor dem wichtigen Champions-League-Spiel bei Olympique Marseille am Mittwoch stellt sich in Liverpool nun die Frage, ob Slot den Aussenstürmer prompt in die Startelf stellt. Es wäre die nächste Runde in Slots Versöhnungskurs, nachdem Salah Anfang Dezember dem Verein in einem Interview unter anderem vorgeworfen hatte, ihn «unter den Bus geworfen» zu haben, nachdem er dreimal in Folge auf der Bank gesessen hatte.

Auch Slot ging der 33-Jährige an, es war von einem fehlenden Verhältnis die Rede. Dies versucht Slot schon seit mehreren Wochen durch Schmeicheleien wieder herzustellen. Salah, der angeblich mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien kokettiert, dürfte aber ganz sicher nur mit einer Startelfgarantie zufriedenzustellen sein. Dass Slot dazu bereit scheint, machte der Meistercoach zuletzt deutlich. Doch auf welche Kosten?

Kommt Alonso?

Klar ist: Slot steht unter Druck. Zwar sind die Reds unter dem Nachfolger von Jürgen Klopp seit zwölf Pflichtspielen ungeschlagen, die letzten vier Ligapartien endeten allerdings remis. In der «Königsklasse» droht der Umweg über die Playoffs für die Achtelfinals. Zudem wird verstärkt spekuliert, dass Xabi Alonso nach seiner Entlassung bei Real Madrid Slot ersetzen könnte.

Im Kampf um seinen Job wird Slot nach den dürftigen Vorstellungen umstellen müssen – zugunsten Salahs? Schliesslich sind die Plätze in der Offensive begrenzt. Seinen festen Platz hat Wirtz noch nicht gefunden, zuletzt wirbelte der frühere Leverkusener auf links, mal als Spielmacher, dann doch als falsche Neun und am vergangenen Wochenende beim enttäuschenden 1:1 gegen Abstiegskandidat FC Burnley erfolgreich auf der rechten Aussenbahn.

Es ist die Position, auf der sich Salah am wohlsten fühlt. Sollte sich Slot wirklich für Rückkehrer Salah entscheiden, müsste Wirtz wohl weichen. Die Frage ist nur: auf links? Ins Zentrum? Oder doch auf die Bank?

