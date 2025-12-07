Legende: Steht mit Liverpool am Scheideweg Mohamed Salah. Reuters/Chris Radburn

Der langjährigen, überaus erfolgreichen Beziehung zwischen Mohamed Salah und Liverpool steht womöglich eine baldige Scheidung bevor. Er fühle sich «unter den Bus geworfen», erklärte der Ägypter am Samstag nach dem nächsten Rückschlag seiner Mannschaft gegen Leeds. Beim wilden 3:3 hatte Salah 90 Minuten auf der Bank gesessen.

Der Offensivstar fühle sich vom Klub «fallen gelassen». Es sei «ganz klar, dass jemand wollte, dass ich die ganze Schuld auf mich nehme». Zu Trainer Arne Slot habe er kein Verhältnis mehr.

Kommt Salah nach Afrika-Cup zurück?

Seit Wochen befindet sich Liverpool in der Krise, in der Tabelle folgte ein Absturz auf Platz 8. Noch im Sommer seien ihm viele Versprechungen gemacht worden, nun aber könne er «nicht sagen, dass sie ihre Versprechen gehalten haben», so Salah.

Das Premier-League-Spiel am 13. Dezember wird vorerst das letzte sein für den 33-Jährigen, ehe er mit dem ägyptischen Nationalteam den Afrika-Cup bestreitet. «In meinem Kopf werde ich dieses Spiel geniessen, weil ich nicht weiss, was passieren wird», erklärte Salah.

Resultate