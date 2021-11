Dortmund unterliegt Ajax Amsterdam in der 4. Runde der Champions-League-Gruppenphase mit 1:3. Damit stehen die Niederländer vorzeitig in den Achtelfinals.

Dusan Tadic und Sébastien Haller drehen die Partie für den Gast nach der Pause.

Die Dortmunder spielen nach der roten Karte gegen Mats Hummels (29.) über eine Halbzeit lang nur zu zehnt.

Vor zwei Wochen war Borussia Dortmund gegen ein furioses Ajax Amsterdam 0:4 untergegangen. Im heimischen Signal Iduna Park lag das Team von Trainer Marco Rose bis zur 72. Minute mit einer 1:0-Führung auf Kurs, erfolgreich Revanche zu nehmen.

Dann schlug der Gast aus Amsterdam in Person von Dusan Tadic ein erstes Mal Kapital aus der numerischen Überlegenheit. Der Serbe brauchte nach einer unglücklichen Kopfballverlängerung von BVB-Verteidiger Marin Pongracic nur noch den Fuss hinzuhalten, um zum 1:1 auszugleichen.

00:37 Video Ajax' Tadic nimmt für den Ausgleich Schmerzen in Kauf Aus Sport-Clip vom 03.11.2021. abspielen

11 Minuten später doppelte Torgarant Sébastien Haller nach und traf zur erstmaligen Führung für Ajax. Der zuvor kaum gesehene Ivorer entschied das Kopfballduell gegen Manuel Akanji für sich. Der Treffer zum 3:1 durch Davy Klaassen war nur noch Zugabe (90.+3).

Solidarisch verteidigende Borussen verpassten es damit, sich für eine über weite Strecken solide Leistung zu belohnen. Trotz Unterzahl liess der BVB bis zum Ausgleichstor wenig bis gar nichts zu. Ajax steht nach 4 Siegen aus 4 Partien schon sicher im Achtelfinal.

00:44 Video Haller trifft ins BVB-Herz Aus Sport-Clip vom 03.11.2021. abspielen

Hummels fliegt vom Platz

Dortmund, mit Gregor Kobel und Akanji in der Startformation, war von Anfang an gewillt, die Scharte aus dem Gastspiel in Amsterdam auszuwetzen. Schwarz-Gelb übernahm sofort das Spieldiktat, nach nur einer Minute setzte Mats Hummels einen Kopfball übers Tor. Später vergab Jude Bellingham (8.) ebenfalls per Kopf die beste Chance des Heimteams in der Startphase.

Nach einer halben Stunde bremste Hummels die BVB-Offensive gleich selbst. Schiedsrichter Michael Oliver zeigte dem 32-Jährigen nach einer Grätsche gegen Antony die (strenge) rote Karte.

00:43 Video Hummels fliegt nach Grätsche vom Platz Aus Sport-Clip vom 03.11.2021. abspielen

8 Minuten später ging die Rose-Equipe trotzdem in Führung. Marco Reus verwandelte einen VAR-Penalty, der Dortmund nach einem Foul an Bellingham zugesprochen worden war.

Ajax, das sich bis zu diesem Zeitpunkt vornehm zurückgehalten hatte, blies noch vor der Pause zum Gegenangriff. Die beste Chance machte Kobel mit einer starken Fussabwehr zunichte (45.+1). Nach der Pause blieb dem Schweizer Keeper nur noch das Nachsehen.

Schliessen 02:11 Video Kobel: «Wir haben ein Riesen-Spiel gemacht» Aus Sport-Clip vom 04.11.2021. abspielen 00:45 Video Bellingham fällt nach Berührung – Penalty Aus Sport-Clip vom 03.11.2021. abspielen

Sporting deklassiert Besiktas

Das zweite Spiel der Gruppe C war eine klare Angelegenheit. Sporting Lissabon rückt dank einem 4:0-Sieg gegen Besiktas Istanbul punktemässig zu Dortmund auf.

Furiose 10 Minuten brachten die Portugiesen zuhause auf die Siegerstrasse. Pedro Goncalves (31./38.) und Paulinho (41.) sorgten schon vor der Pause für klare Verhältnisse. In der 56. Minute machte Pablo Sarabia endgültig den Deckel drauf.