Chelsea und Ajax trennen sich am 4. Spieltag der Champions League in einem fantastischen Fussballspiel 4:4.

Zwischenzeitlich liegen die «Blues» mit 1:4 zurück.

Chelsea jubelt bereits über den 5:4-Siegtreffer, doch der VAR verhindert das i-Tüpfelchen.

Dortmund dreht die Partie gegen Inter. Alles über die restlichen CL-Spiele des Abends erfahren Sie hier.

Was für ein Spiel an der Stamford Bridge! Die Zuschauer trauten ihren Augen kaum, als Cesar Azpilicueta in der 79. Minute nach einem Getümmel im Sechzehner zum 5:4 einnetzte. Im Stadion brachen alle Dämme, sämtliche Chelsea-Spieler stürzten sich auf den vermeintlichen Siegtorschützen. Doch das letzte Wort hatte der VAR:

Beim ersten Abschlussversuch durch Jorginho prallte der Ball im Fünfmeterraum an die Hand von Mitspieler Tammy Abraham.

Obschon der Chelsea-Stürmer angeschossen wurde, entschied der Videoschiedsrichter auf Handspiel.

Somit zählte der anschliessende Treffer von Azpilicueta nicht.

Zwei rote Karten im selben Spielzug

Damit kam Ajax gerade nochmal mit einem blauen Auge davon. Denn richtig ins Wanken gerieten die Niederländer erst ab der 69. Minute beim Stand von 4:2. Daley Blind holte Abraham mit einem rüden Tackling von den Beinen und kassierte dafür Gelb-Rot. Weil Chelsea im Ballbesitz blieb, liess Schiedsrichter Gianluca Rocchi den Vorteil laufen. Ein Schuss der «Blues» prallte an die Hand von Joël Veltman – Elfmeter und ebenfalls Gelb-Rot.

Jorginho verwertete souverän und sorgte für Ekstase. Nur gerade 3 Minuten später machte Chelsea das unglaubliche Comeback mit 11 gegen 9 Spielern perfekt. Der eingewechselte Reece James sorgte mit einem wuchtigen Schuss für den 4:4-Ausgleich.

Ziyech mit Prachtsfreistoss

Vor dem doppelten Platzverweis hatte Ajax alle Trümpfe in seiner Hand. Bereits in der 2. Minute gingen die Gäste nach einem Eigentor von Abraham in Führung. Vom zwischenzeitlichen Ausgleich durch Jorginho liess sich das Team von Erik ten Hag nicht beeindrucken. Zuerst stellte Quincy Promes auf 2:1 (20.), dann erhöhte Hakim Ziyech mit einem herrlichen Freistoss aus fast unmöglichem Winkel auf 3:1. Weil der Ball via Pfosten und Chelsea-Goalie Kepa ins Tor fand, wurde der Treffer als Eigentor gewertet.

Gut 10 Minuten nach der Pause setzte Donny van de Beek mit dem 4:1 noch einen drauf. Ajax sah wie der sichere Sieger aus. Doch zu diesem Zeitpunkt hatte die Fussball-Party noch gar nicht richtig begonnen.

