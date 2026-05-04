Arsenal will gegen Atletico ins CL-Endspiel einziehen. Mut machen sollen das Hinspiel-Ergebnis und die starke Defensive.

Legende: Haben zuletzt wieder etwas Selbstvertrauen gewonnen Declan Rice und seine «Gunners». Visionhaus/Getty Images

Beinahe hätte es am vergangenen Mittwoch für Arsenal zum womöglich 11. Sieg im 13. Champions-League-Spiel der laufenden Kampagne gereicht. In der Schlussphase des Halbfinal-Hinspiels gegen Atletico Madrid bekamen die Londoner beim Stand von 1:1 einen Penalty zugesprochen – dieser wurde aber nach Videoüberprüfung annulliert.

Es wäre ein schmeichelhafter Auswärtssieg gewesen. Das 1:1 im Metropolitano – beide Tore fielen per Elfmeter – war letztlich das gerechte Ergebnis eines wenig spektakulären Duells: Arsenal gehörte die 1. Halbzeit, Atletico war im 2. Durchgang eine Spur besser. Trotz des verpassten Sieges ist Arsenals Ausgangslage für den langersehnten Finaleinzug vielversprechend.

Arsenal noch unbezwungen

Als Arsenal letztmals in einem Champions-League-Final stand, flatterten die ersten Kurznachrichten über die noch unbekannte Social-Media-Plattform Twitter. Fast 20 Jahre ist das inzwischen her. Am Dienstag wollen die «Gunners» gegen Atletico Madrid nun die lange Durststrecke beenden und vor heimischem Publikum erneut ins Endspiel einziehen.

Champions League bei SRF Box aufklappen Box zuklappen Die Highlights der Partie Arsenal – Atletico Madrid gibt es am Dienstag ab 23:00 Uhr in der Sendung «Champions League – Highlights» auf SRF zwei. Am Mittwoch zeigen wir Ihnen den anderen Halbfinal zwischen Bayern München und Paris St-Germain ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei (Anpfiff um 21:00 Uhr).

«Wir sind in einer unglaublichen Position – im Halbfinal der Champions League. Wir spielen vor unseren Fans, es ist in unseren Händen», sagte Trainer Mikel Arteta nach dem 1:1 im Hinspiel. Arsenal ist mit einer Bilanz von 10 Siegen und 3 Unentschieden das einzige noch ungeschlagene Team im Wettbewerb.

Londoner Bollwerk

Arsenal überzeugt vor allem defensiv, blieb in der «Königsklasse» bislang in 8 Spielen ohne Gegentor und kassierte insgesamt nur 6 Gegentreffer – 2 davon per Penalty. Zudem holten sich die «Gunners» mit dem 3:0 gegen Fulham zuletzt Selbstvertrauen und steuern in der Premier League 3 Spieltage vor Schluss auf den Titel zu.

Am Montagabend gab es zudem positive Nachrichten in Sachen Kai Havertz. Im Hinspiel im Metropolitano und auch gegen Fulham fiel der Angreifer wegen einer Muskelverletzung aus. Nun steht er wieder zur Verfügung: Trainer Arteta bestätigte das Comeback seines Offensivspielers. «Wir brauchen diese Optionen, wir brauchen die Möglichkeit, anders zu spielen – egal ob von Beginn an oder später», sagte der Spanier.

Legende: Rechtzeitig wieder fit Arsenal-Stürmer Kai Havertz. Imago/Shutterstock

Mit der Champions League hat Arsenal noch eine Rechnung offen. Bei ihrem bislang letzten Finalauftritt 2006 scheiterten die Engländer nach einer frühen roten Karte gegen Torhüter Jens Lehmann und 2 späten Gegentreffern 1:2 gegen Barcelona.

Champions League