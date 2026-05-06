Auf Bayern München wartet gegen Paris St-Germain nach dem irren 4:5 im Hinspiel erneut die ultimative Herausforderung.

Es war ein aberwitziges Duell, das noch lange in Erinnerung bleiben wird: das 5:4 von Paris St-Germain gegen Bayern München im Halbfinal-Hinspiel in der Champions League. Nicht selten wurde im Nachhinein von einem der besten Fussballspiele gesprochen.

Am Mittwoch folgt in der Münchner Allianz Arena der 2. Teil dieser von hoher Fussballkunst geprägten Affiche. Die in der laufenden Saison so überragenden Bayern stehen mit dem Rücken zur Wand, drohen den angepeilten Champions-League-Final kurz vor dem Ziel zu verpassen – das ging bei all der Bewunderung für das Hinspiel fast ein wenig unter.

Hoffnung auf eine wuchtige Allianz Arena

«Wenn jemand eine Karte gekauft hat und er sich am Spieltag nicht wohlfühlt», dann möge er doch bitte zuhause bleiben und sein Ticket nur an die «allerfittesten Leute» weitergeben. Das sagte Bayern-Coach Vincent Kompany, der beim Hinspiel noch gesperrt gefehlt hatte, im Vorfeld des Halbfinal-Rückspiels. Denn, so Kompany: Sein Team brauche «die Wucht der Allianz Arena».

Bayern – PSG live auf SRF zwei Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie den Kracher zwischen Bayern München und Paris St-Germain am Mittwoch live auf SRF zwei. Die Vorberichterstattung beginnt um 20:10 Uhr, Anstoss ist um 21:00 Uhr.

Doch die Münchner benötigen gegen PSG nicht nur eine aussergewöhnliche Atmosphäre – Harry Kane, Michael Olise und Co. müssen einmal mehr über sich hinauswachsen, um auf dem Weg zum Triple auch diese hohe Hürde zu nehmen.

Defensiv anfällige Bayern

Die Bayern hoffen wie schon im spektakulären Viertelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid (4:3) auf eine magische Münchner Nacht. «Ich habe jetzt schon Gänsehaut. Ich glaube, am Mittwoch wird hier die Arena brennen», sagte Leon Goretzka voller Vorfreude.

Der FCB denkt in seinem 14. CL-Halbfinal (6 Mal reichte es für den Final) nicht ansatzweise daran, an seiner Offensiv-DNA etwas zu verändern – trotz zuletzt 16 (!) Gegentoren in 6 Spielen. Man werde es «nicht akzeptieren, das anders zu machen», unterstrich Kompany. «Dafür», ergänzte Joshua Kimmich, «sind wir zu erfolgreich gewesen.»

Parallelen zu 2020

Goretzka zieht schon jetzt Vergleiche zu jenem legendären Team, das 2020 unter Hansi Flick alle Trophäen inklusive des Henkelpotts (1:0 im Final gegen PSG) abgeräumt hatte. Das «Selbstverständnis» von damals sei «in den vergangenen Wochen zurückgekommen», meinte der 31-Jährige.

Das sei zwar keine Garantie für den Titel in der Champions League, «aber da ist das spezielle Gefühl, das du mit Glück vielleicht ein-, zweimal in deiner Karriere hast. Wir haben eine Mannschaft, in der jedes Rad ins andere greift. Wir haben individuelle Qualität und parallel diesen Hunger, diese Laufbereitschaft.»

PSGs spezielle Rückkehr nach München

Das alles muss auch am Mittwoch passen, um bei der Premiere der neuen rot-weissen Trikots die Weltklasse-Offensive von PSG zu stoppen – jenem Pariser Team, das vor einem Jahr in München Europas Thron mit einer unfassbaren Dominanz erklommen hatte. Die Rückkehr an die Stätte des Triumphes wecke «schöne Erinnerungen», sagte PSG-Trainer Luis Enrique optimistisch.

Champions League