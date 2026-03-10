Bei der Gala in Bergamo können drei Bayern-Akteure nicht zu Ende spielen. Darunter auch Ersatzgoalie Jonas Urbig.

Legende: Fällt auch der Ersatzgoalie aus? Jonas Urbig musste in der Schlussphase benommen vom Platz. imago images/MIS

Der FC Bayern muss nach seinem berauschenden Sieg bei Atalanta Bergamo den Ausfall dreier Spieler befürchten. Alphonso Davies wurde im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League weinend ausgewechselt, der eingewechselte Jamal Musiala humpelte und konnte das Spiel nicht beenden. Auch Torhüter Jonas Urbig war angeschlagen.

Davies war erst im Dezember nach langer Verletzungspause wegen eines Kreuzbandrisses zurückgekehrt. Wegen eines Muskelfaserrisses musste er zuletzt erneut pausieren. In der 70. Minute ging er in die Knie und verliess eigenständig, aber unter Tränen den Platz.

Musiala befindet sich nach seinem Wadenbeinbruch noch in der Aufbauphase. Urbig, der den bereits verletzten Manuel Neuer vertrat, musste in der Nachspielzeit nach dem Zusammenprall beim 1:6 der Bergamasken von zwei Betreuern gestützt den Platz verlassen. Womöglich werden die Münchner in den kommenden Partien auf den dritten Goalie Sven Ulreich zurückgreifen müssen.

Wie schwer sind die Verletzungen?

Sportvorstand Max Eberl gab nach dem Abpfiff eine erste Einschätzung. «Urbig ist ein bisschen benebelt, er hat Kopfschmerzen. Bei Musiala war es eher eine Vorsichtsmassnahme, er hat was am Knöchel gespürt. Bei Davies ist es wahrscheinlich etwas Muskuläres», berichtete er. «Aber Genaues kann ich nicht sagen.»

«Wir müssen hoffen, dass die Verletzungen von Alphonso und Jamal nicht so schlimm sind. Das hat uns in der vergangenen Saison einiges gekostet. Das darf diese Saison nicht passieren», sagte Captain Joshua Kimmich, der im Rückspiel wie Doppeltorschütze Michael Olise nach einer gelben Karte eine wohl nicht ganz unfreiwillige Sperre absitzen wird.

