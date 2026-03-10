Bayern München setzt im Hinspiel des Achtelfinals in der Champions League gegen Atalanta Bergamo zur Gala an und gewinnt 6:1.

Einen deutlichen Sieg feiert auch Atletico Madrid gegen Tottenham.

Bayern München darf bereits nach dem Hinspiel in Bergamo mit den Viertelfinals in der Champions League planen. Die Absenz von Harry Kane, der das Spiel mit Wadenproblemen von der Bank verfolgte, fiel beim lockeren Sieg des deutschen Rekordmeisters gegen Atalanta überhaupt nicht ins Gewicht.

Bereits nach 25 Minuten führten die Gäste mit drei Längen. Josip Stanisic eröffnete das Skore in der 12. Minute. Im Anschluss an einen kurz ausgeführten Eckball fällten die Italiener gleich mehrere Fehlentscheidungen in der Verteidigungsarbeit. Nach einem weiteren einfachen Flachpass ins Zentrum brauchte Stanisic nur noch einzuschieben. Michael Olise mit einem Schlenzer und Serge Gnabry, vom Franzosen perfekt in die Tiefe lanciert, erhöhten per Doppelschlag innert 3 Minuten auf 3:0.

Bayern im Torrausch

Nach der Pause ging es im gleichen Stil weiter. Kane-Vertreter Nicolas Jackson schloss einen Konter zum 4:0 ab. Ein vermeintliches Handspiel von Aleksandar Pavlovic in der Entstehung wurde vom VAR nicht überprüft. Olise mit der Kopie seines ersten Treffers und der eingewechselte Jamal Musiala machten das halbe Dutzend voll.

Mit etwas mehr Effizienz hätten die Bayern gegen die desolaten Bergamasken, deren Fans wacker Stimmung machten, noch weitere Tore erzielen können. Gnabry und Dayot Upamecano scheiterten am Aluminium. Jonas Urbig, der anstelle des verletzten Manuel Neuer das Bayern-Tor hütete, verbrachte einen geruhsamen Abend – bis Mario Pasalic in der Nachspielzeit noch der Ehrentreffer gelang.

Davies, Musiala und Urbig tun sich weh

Das Rückspiel in München in acht Tagen wird damit zur Kehrauspartie. Ein Comeback wie in den Playoffs gegen Dortmund, als Atalanta eine 0:2-Hypothek mit einem 4:1-Sieg wettmachte, ist nach dieser Klatsche und noch dazu auf fremdem Terrain ein Ding der Unmöglichkeit. Aus Bayern-Sicht gab es noch drei Wermutstropfen: Nachdem bereits Alphonso Davies mit einer Blessur ausgeschieden war, taten sich in der Schlussphase auch noch Musiala und Urbig weh und konnten nicht zu Ende spielen.

