Dem Madrider Klub winkt der erste Titel der Klubgeschichte. Auf nationaler Ebene hat Rayo noch nie triumphiert.

Legende: Winkt ein historischer Titel Rayo Vallecano. IMAGO / Beautiful Sports

Klubs, die auf europäischer Ebene triumphieren, sind im Normalfall auch in der heimischen Meisterschaft eine Macht. In frühen Jahren war ein Gewinn der Meisterschaft oder Cup Grundlage, um überhaupt europäisch zu spielen. Trotz Aufblähung der Wettbewerbe sind auch in der Europa- und Conference League Klubs mit (grosser) Titel-Vergangenheit tonangebend.

Der FC Villarreal war hier bislang die grosse Ausnahme. Der Klub hat in Spanien noch keinen Titel gewonnen, darf sich seit fünf Jahren aber Europa-League-Sieger nennen. Damals siegte das «gelbe U-Boot» in einem spektakulären Final gegen Manchester United.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Den Final der Conference League zwischen Crystal Palace und Rayo Vallecano können Sie am Mittwochabend ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei mitverfolgen. Der Anpfiff erfolgt um 21:00 Uhr.

1. Titel winkt

Nun schickt sich ein Liga-Konkurrent Villarreals an, dieses Kunststück eine Liga tiefer zu wiederholen. Das titellose Rayo Vallecano hat sich in der Conference League bis in den Final gespielt und tritt am Mittwoch in Leipzig gegen Crystal Palace an.

Der Madrider Klub pendelte zuvor viele Jahre lang zwischen 1. und 2. Liga. Nun winkt der erste Titel der Klubgeschichte gleich auf der grossen Bühne.

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