Legende: Stolpern über den Platz Lausannes Morgan Poaty (r.) und Bob Nii Armah von Kuopio. Keystone/Kimmo Brandt

Lausanne spielt in der 5. Runde der Conference League auswärts gegen KuPS Kuopio 0:0.

Dank dem Punkt bleiben die Waadtländer auf Kurs Richtung Sechzehntelfinals.

In der Europa League siegt YB gegen Lille, Basel muss sich Aston Villa geschlagen geben.

Nach einer guten Stunde ging der allgemeine Puls im spärlich besuchten Rund erstmals höher. Lausannes Gaoussou Diakité luchste dem träumenden Kuopio-Verteidiger Ibrahim Cissé den Ball ab, scheiterte dann aber alleine vor dem Tor aus spitzem Winkel am Pfosten. Der in der Mitte freistehende Theo Bair tobte.

Auch der anschliessende Dreifach-Wechsel von Trainer Peter Zeidler wollte keinen richtigen Schwung mehr ins Offensiv-Spiel der Westschweizer Gäste bringen, im Gegenteil. In der Schlussphase musste Goalie Karlo Letica nach einem geruhsamen Abend doch noch eingreifen: Er klärte nach einem sehenswerten Volleyversuch von Piotr Parzyszek gekonnt (86.). Nur 2 Minuten später hatte Letica Glück, dass Otto Ruoppis Abschluss auf der richtigen Seite des Pfostens vorbeizischte.

Womöglich reicht auch eine Niederlage

Die Partie im finnischen Tampere – dem europäischen Exil von KuPS Kuopio – als ereignisarm zu beschreiben, ist nicht untertrieben. Einen Sieger hatte sie definitiv nicht verdient, das 0:0 war am Ende standesgemäss.

Mit dem Unentschieden kann Lausanne wohl besser leben als Kuopio, das zwei Punkte hinter den Waadtländern zurückbleibt. In der letzten Runde trifft das Team von Trainer Peter Zeidler in einer Woche zuhause auf die Fiorentina. Ein Zähler reicht dann auf jeden Fall zum Einzug in die Sechzehntelfinals, mit etwas Resultatglück in den anderen Partien kann man sich allenfalls sogar eine Niederlage leisten.

Butler-Oyedeji mit seltenem Ausrufezeichen

Auch die 1. Halbzeit hatte grossmehrheitlich Magerkost geboten. Lausanne-Sport wusste ganz leichte Vorteile auf seiner Seite verzeichnete auch die grösste Chance: In der 40. Minute scheiterte Nathan Butler-Oyedeji mit seinem gefährlichen Schlenzer am stark reagierenden Johannes Kreidl im Kuopio-Tor.

