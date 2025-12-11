Basel geht am 6. Spieltag der Europa League gegen Aston Villa als Verlierer vom Platz – die Partie endet 1:2.

Zwischenzeitlich sorgt FCB-Verteidiger Flavius Daniliuc mit einem sehenswerten Tor für den Ausgleich.

Im frühen Abendspiel kommt YB gegen Lille zu einem 1:0-Sieg. Lausanne muss sich in der Conference League bei KuPS mit einem 0:0 begnügen.

Die magische Nacht bleibt dem «Joggeli» zum ersten Mal in dieser Europa-League-Saison fern. Nach zwei Heimsiegen gegen Stuttgart und Bukarest musste sich der FC Basel dem formstarken Aston Villa geschlagen geben.

Dabei sah es lange danach aus, als würde die Equipe von Ludovic Magnin die Engländern aus Birmingham ärgern können und deren Serie nach sieben Siegen durchbrechen. Zwar ging der Favorit nach 12 Minuten durch den Ex-Lausanner Evann Guessand in Führung, spielbestimmend waren allerdings die Hausherren.

So belohnten sich die Basler noch vor der Pause mit dem Ausgleich. Dafür brauchten sie allerdings zwei Anläufe: Léo Leroy brachte den gutgefüllten St. Jakob-Park nach 28 Minuten zum Kochen. Der VAR machte dem FCB aber einen Strich durch die Rechnung – Vorlagengeber Dominik Schmid stand zuvor im Offside.

Daniliuc trifft kunstvoll

Sechs Zeigerumdrehungen später durften die Basler aber auch offiziell jubeln. Verteidiger Flavius Daniliuc brachte die Kugel nach einer Freistossflanke von Captain Xherdan sehenswert im Tor unter.

Mit Youri Tielemans brachte Villa-Trainer Unai Emery zur Halbzeit einen rund 40-Millionen-Euro schweren Spieler. Der Wechsel zeigte sofort Wirkung. Mit seiner ersten Aktion erzielte der belgische Mittelfeldmann die erneute Führung für die Engländer (53.).

Nach dem Gegentor wechselte Magnin gleich fünf Offensivspieler ein. Ein weiterer Treffer blieb aber aus. Die beste Chance hatte der eingewechselte Ibrahim Salah, der in der Nachspielzeit völlig freistehend nach einem Freistoss von Schmid zum Kopfball kam. Ein Villa-Spieler klärte aber zur Ecke.

Nach YB schlug Aston Villa also auch den zweiten Schweizer Europa-League-Vertreter, baute somit seine Siegesserie auf acht Partien aus und darf mit der K.o-Phase planen. Die Basler hingegen rutschten nach der 2. Europa-Niederlage in Folge unter den Strich der besten 24 Teams der Ligaphase.

So geht's weiter

In der Super League trifft Basel am Sonntag ab 16:30 Uhr auf Lausanne. Europäisch sind die Basler erst im neuen Jahr wieder gefordert. Am 22. Januar 2026 steigt das Gastspiel gegen RB Salzburg.

Europa League