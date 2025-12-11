Die Young Boys schlagen Lille am 6. Spieltag der Europa League im Wankdorf mit 1:0 und fahren den 3. Sieg der Kampagne ein.

Die Berner spielen rund eine Stunde lang in Überzahl, in der 60. Minute trifft Darian Males zum entscheidenden 1:0.

Basel kassiert gegen Aston Villa eine 1:2-Heimniederlage.

Kein Christian Fassnacht, kein Joël Monteiro. Die beiden YB-Angreifer fehlten auf dem Matchblatt der Berner angeschlagen. Die Aussichten auf den so dringend benötigten Punktgewinn in der Europa League waren vor dem Anpfiff demnach bescheiden. Doch im Duell mit Lille sprang einer in die Bresche, der seit der Rückkehr von Gerardo Seoane nur noch eine Nebenrolle gespielt hatte.

Darian Males stand in der 60. Minute am richtigen Ort und beförderte eine abgelenkte Vorlage von Alan Virginius aus nächster Nähe zum 1:0 für das Heimteam ins Netz. Mit der Führung im Rücken spielte YB die Partie mehr oder minder souverän runter, doch in der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse noch einmal.

Erst brachte der eingewechselte Tanguy Zoukrou das Kunststück fertig, innerhalb von drei Minuten zweimal verwarnt zu werden und vom Platz zu fliegen. Kurz vor dem Schlusspfiff überstreckte Alvyn Sanches in einem Zweikampf das Knie und musste gestützt vom Platz gebracht werden. Das Supertalent, eben erst von einem Kreuzbandriss genesen, wollte trotz augenscheinlichen Schmerzen auf das Spielfeld zurück, um den Sieg über die Zeit zu bringen. Ersteres gelang den Bernern am Ende auch ohne Sanches.

Sanches kommt mit Prellung davon Box aufklappen Box zuklappen Rund zweieinhalb Stunden nach Spielschluss hat YB bezüglich Alvyn Sanches Entwarnung gegeben. Bei den medizinischen Untersuchungen sei eine starke Knieprellung festgestellt worden. Die Bänder wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Noch offen ist, ob Sanches bereits am Sonntag im Heimspiel gegen Luzern wieder zur Verfügung stehen wird.

Bedia verschiesst Penalty

Dass die Partie mit jubelnden Bernern enden wird, hatte zunächst nicht erwartet werden können. Im ersten Duell mit Lille in der Klubgeschichte legte YB einen fahrigen Start hin, reihte Fehlpass an Fehlpass und kam nach einem Missverständnis zwischen Goalie Marvin Keller und Rayan Raveloson nur knapp an einem Gegentor vorbei (5.).

Nach der Anfangsnervosität kam das Heimteam langsam in der Partie an. In der 30. Minute spielte sich die vorentscheidende Szene ab. Nach einem Tohuwabohu im Lille-Strafraum wurde Virginius von Ayyoub Bouaddi entscheidend zurückgehalten. Schiedsrichter Sander van der Eijk verwies den jungen Franzosen des Feldes und zeigte auf den Punkt.

Chris Bedia vergab jedoch die goldene Chance auf den Führungstreffer. Lille-Keeper Berke Özer ahnte die richtige Ecke und war auch beim Nachschuss von Virginius zur Stelle. Es war bereits der dritte Penalty, den der Türke in dieser Europa-League-Kampagne parierte.

Dank Males' goldenen Treffers blieb der Fehlschuss Bedias am Ende ohne Folge. Das Team von Trainer Seoane hat nach sechs Spieltagen drei Siege auf dem Konto und liegt wieder auf Kurs, um die Liga-Phase in den Top 24 abzuschliessen.

So geht's weiter

In der Meisterschaft geht es für YB am Sonntag (14:00 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Luzern weiter. In der Europa League steht der 7. Spieltag erst am 22. Januar auf dem Programm. Mit Lyon ist erneut eine Mannschaft aus der Ligue 1 zu Gast im Wankdorf.

Europa League