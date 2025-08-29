Lausanne trifft in der Ligaphase der Conference League unter anderem auf Fiorentina und Lech Posen.

Völlig überraschend hat sich Lausanne am Donnerstag das Ticket für die Ligaphase der Conference League gesichert. Die Waadtländer schlugen Besiktas Istanbul auswärts mit 1:0 (Hinspiel 1:1) und sind damit nach 15 Jahren Absenz wieder in einem europäischen Wettbewerb vertreten.

Am Freitag erhielt das Team von Trainer Peter Zeidler in Monaco seine Gegner zugelost. Aus dem ersten Lostopf erhielt Lausanne Fiorentina zugelost. Die Waadtländer empfangen den Serie-A-Klub im heimischen Stade de la Tuilière. Daneben stehen Reisen nach Polen (Lech Posen), Finnland (KuPS Kuopio) und Malta (Hamrun Spartans) an.

Lausannes Gegner in der Ligaphase Box aufklappen Box zuklappen Fiorentina/ITA (h)

Lech Posen/POL (a)

Omonia Nikosia/CYP (h)

KuPS Kuopio/FIN (a)

Breidablik/ISL (h)

Hamrun Spartans/MAL (a)

Final in Leipzig

Der genaue Spielplan wird am Sonntag publiziert. Der erste Spieltag geht am 2. Oktober über die Bühne. Die Ligaphase umfasst 6 Spieltage und endet am 18. Dezember 2025. Die ersten acht Teams sind direkt für die Achtelfinals qualifiziert, die Mannschaften auf den Rängen 9 – 24 bestreiten die Playoffs. Für die hinteren Teams endete der Wettbewerb. Der Final findet am 27. Mai 2026 in Leipzig statt.