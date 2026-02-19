Lausanne-Sport kommt im Hinspiel der Achtelfinal-Playoffs in der Conference League bei Sigma Olomouc zu einem glücklichen 1:1.

Nathan Butler-Oyedeji bringt die Romands in der 22. Minute in Führung, nach einer knappen Stunde gleichen die überlegenen Tschechen aus.

Fürs Rückspiel in einer Woche ist damit alles offen.

In der Schlussphase drückte Sigma Olomouc vor Heimpublikum beim Stand von 1:1 nochmals auf den Siegtreffer. In der 75. Minute scheiterte Antonin Rusek alleine vor Karlo Letica am Lausanne-Goalie. Und nur 2 Minuten später hatte Letica bei einer weiteren Parade Glück, dass Jachym Sip nicht genügend Druck hinter seinen Abschluss aus bester Position brachte.

In der 88. Minute rettete der kroatische Schlussmann den Gästen dann endgültig das Unentschieden. Danijel Sturm kam nach einer Flanke 5 Meter vor dem Tor völlig freistehend zum Abschluss, doch Letica war mit einer Glanzparade zum bereits 7. Mal an diesem Abend zur Stelle. So durfte sich der Schweizer Vertreter am Ende über ein schmeichelhaftes Unentschieden freuen.

Lausanne baut nach Führung stark ab

Nach gut 20 Minuten hatte Lausanne noch die Führung erzielt. Nathan Butler-Oyedeji schlenzte den Ball nach einem sehenswerten Solo von Winter-Neuzugang Omar Janneh in die weite Ecke. Im Anschluss zogen sich die Gäste aber weit zurück und der tschechische Cupsieger kam mit fortlaufender Spieldauer zu mehr und mehr gefährlichen Torchancen.

Noch vor der Pause retteten für Lausanne einmal der Pfosten, einmal Letica und einmal Verteidiger Brandon Soppy mit einem Block kurz vor der Linie. Nach dem Seitenwechsel wurde Letica dann zunächst von seinem Vordermann Karim Sow geprüft. Der Innenverteidiger lenkte eine tschechische Hereingabe gefährlich auf den eigenen Kasten. Der Goalie reagierte aber stark.

Holpriger Untergrund

In der 58. Minute zahlte sich der Aufwand der Hausherren dann aus. Sturm traf zum Ausgleich, nachdem er die Kugel nur 2 Minuten zuvor noch aus vielversprechender Position über das Tor gesetzt hatte. Beim 1:1 hatte er aber auch Glück, dass sein Abschluss, der alles andere als überzeugend war, kurz vor dem unglücklich aussehenden Letica noch aufsetzte und über die Hände des Goalies hinweg den Weg ins Netz fand.

Bereits kurz zuvor hatte Letica auf dem holprigen Rasen im Andruv Stadion unter dem Ball ein Luftloch geschlagen, dies hatte jedoch nur eine Ecke zur Folge gehabt.

So geht's weiter

In einer Woche steht im Stade de la Tuilière das Rückspiel an. Der Sieger trifft im Achtelfinal im März dann entweder auf Urs Fischers Mainz oder AEK Larnaka aus Zypern. Vor dem Rückspiel steht für Lausanne am Sonntag in der Super League allerdings noch das Auswärtsspiel in Lugano auf dem Programm.

Conference League