Der VfB Stuttgart schlägt Celtic Glasgow im Hinspiel der Europa-League-Playoffs auswärts mit 4:1.

Kwadwo Duah trifft beim 2:1-Erfolg von Ludogorets, Remo Freuler jubelt in Norwegen mit Bologna.

In der Conference League kommt Lausanne zu einem glückhaften 1:1.

Celtic Glasgow – Stuttgart 1:4

Der VfB Stuttgart steht mit einem Bein im Achtelfinal der Europa League. Die Schwaben legten in Glasgow einen starken Auftritt hin und siegten mit 4:1. Für Stuttgart traf Bilal El Khannous doppelt, nach der Pause erhöhten Jamie Leweling und Tiago Tomas. Das schönste Tor des Abends hielt der VAR-Überprüfung nicht stand. Ermedin Demirovic stand am Abschluss einer herrlichen Stuttgart-Kombination knapp im Abseits. Luca Jaquez kam in der Schlussviertelstunde zum Einsatz.

Ludogorets – Ferencvaros 2:1

Die gesamte Ligaphase der Europa League hatte Kwadwo Duah aufgrund einer Verletzung verpasst. Nun hat sich der sechsfache Schweizer Nationalspieler eindrucksvoll zurückgemeldet. Im Duell mit Ferencvaros Budapest brachte Duah Ludogorets Rasgrad in der 23. Minute in Führung. Er behielt nach einem Tohuwabohu im Strafraum den Überblick und netzte per Schlenzer ein. Budapest glich zwar schnell aus (27.), dank dem Spanier Son (67.) ging Ludogorets dennoch als Sieger vom Platz.

Fenerbahce – Nottingham Forest 0:3

Für Fenerbahce ist das Weiterkommen nach dem Hinspiel in weite Ferne gerückt. Die Istanbuler verloren zuhause gegen Nottingham Forest gleich mit 0:3. Der Brasilianer Murillo eröffnete das Skore für die Engländer nach 20 Minuten mit einem präzisen Schuss aus 20 Metern. Sein Landsmann Igor Jesus doppelte kurz vor der Pause nach einem Eckball per Kopf nach. 5 Minuten nach dem Seitenwechsel erwischte Morgan Gibbs-White Fenerbahce-Goalie Ederson im Ausrutschen zwischen den Beinen und markierte den 3:0-Schlussstand. Dan Ndoye kam für den 17. der Premier League nach einer Stunde ins Spiel.

Brann Bergen – Bologna 0:1

Auch Bologna hat einen grossen Schritt Richtung Achtelfinal gemacht. Die Italiener setzten sich in Norwegen bei Brann Bergen mit 1:0 durch. Das goldene Tor erzielte Santiago Castro schon in der 9. Minute. Der Argentinier war mit einem Flachschuss aus spitzem Winkel in die weite Ecke erfolgreich. Remo Freuler spielte im Mittelfeld der Gäste durch, Simon Sohm wurde für die Schlussviertelstunde eingewechselt.

Die weiteren Resultate:

Dinamo Zagreb – Racing Genk 1:3

PAOK Saloniki – Celta Vigo 1:2

Panathinaikos – Viktoria Pilsen 2:2

Lille – Roter Stern Belgrad 0:1

