Die Westschweizer Klubs sind in den Playoff-Hinspielen der Conference League gefordert – gegen teure Teams mit Promi-Trainern.

Legende: Peilen die Überraschung an Die Spieler von Servette. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Am vergangenen Wochenende konnte Servette endlich ein Erfolgserlebnis feiern. Die Genfer bezwangen in der 1. Runde des Schweizer Cups Dardania Lausanne gleich mit 5:0. Das gewonnene Selbstvertrauen ist nach einem enttäuschenden Saisonstart inklusive Trainerwechsel natürlich mehr als willkommen.

Erst recht, weil am Donnerstag im Playoff-Hinspiel der Conference-League-Quali ein harter Brocken wartet: Schachtar Donezk. Die ukrainische Equipe wird vom 100-fachen türkischen Internationalen und Ex-Barça-Angreifer Arda Turan trainiert – und das erfolgreich: In dieser Saison hat Schachtar, das gemäss Transfermarkt 170 Mio. Euro wert ist (Servette: 24 Mio. Euro), nur eines von neun Pflichtspielen verloren – nach Penaltyschiessen in der Europa-League-Quali gegen Panathinaikos.

Sende-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Sowohl Schachtar – Servette als auch Lausanne – Besiktas können Sie am Donnerstag bei uns im Liveticker sowie auf RTS mitverfolgen.

Die Mannschaft, die sich hauptsächlich aus ukrainischen und brasilianischen Spielern zusammensetzt, ist sich das europäische Parkett gewöhnt. In den letzten 28 Jahren stand Schachtar immer entweder in der «Königsklasse» oder in der Europa League im Einsatz.

Auch Lausanne steht vor grosser Hürde

Nicht weniger schwierig dürfte das Playoff-Hinspiel der Conference-League-Quali für Lausanne-Sport werden. Das Team von Peter Zeidler empfängt Besiktas Istanbul, das einen Marktwert von 158 Mio. Euro aufweist – Lausanne kann in dieser Hinsicht mit seinen 39 Mio. Euro nicht mithalten.

Der 14-malige türkische Meister hatte in der Europa-League-Quali zwar gegen Servette-Gegner Schachtar Donezk den Kürzeren gezogen, setzte sich dann aber in der 3. Quali-Runde zur Conference League gegen St. Patrick's mit einem Gesamtskore von 7:3 durch. Auch an der Besiktas-Seitenlinie steht ein prominenter Ex-Fussballer: der Norweger Ole Gunnar Solskjaer.

