Crystal Palace schlägt im Final der Conference League in Leipzig Rayo Vallecano 1:0 und gewinnt den 1. Titel auf europäischer Ebene.

Jean-Philippe Mateta schiesst den goldenen Treffer in der 51. Minute.

Die Engländer bescheren damit ihrem Trainer Oliver Glasner den perfekten Abschied und spielen nächste Saison in der Europa League.

Es dauerte bis zur 51. Minute, ehe die Partie so richtig Fahrt aufnahm – zumindest auf Seiten von Crystal Palace. Einen Abschluss aus der Distanz von Adam Wharton liess Rayo-Keeper Augusto Batalla nach vorne abprallen, wo Jean-Philippe Mateta goldrichtig stand und zum 1:0 abstauben konnte.

Die Engländer waren in der Folge bestrebt, gleich nachzulegen. Erst sah Yeremi Pino seinen Freistoss an beiden Pfosten abprallen (56.), ehe Mateta nur 1 Minute später am hervorragend reagierenden Batalla scheiterte.

Rayo weitgehend harmlos

Rayo musste zu diesem Zeitpunkt froh sein, nicht höher in Rückstand zu liegen. Die Spanier blieben auch im Anschluss weitgehend harmlos. Ein Freistoss von Isi Palazon deutlich am Tor vorbei (75.) und ein verzogener Schuss von Alexandre Alemao in der Nachspielzeit waren noch die gefährlichsten Aktionen des Tabellen-Achten von LaLiga gewesen, der seinerseits die grosse Chance auf den 1. internationalen Titel der Vereinshistorie verpasste.

Vor der Pause war von beiden Teams nicht allzu viel zu sehen gewesen. Bei Rayo setzten Alemao (25.) und Unai Lopez (39.) je einen Abschluss knapp neben das Tor. Auch Palace kam nur zu einer einzigen Torchance, welche Tyrick Mitchell per Kopf nach einer Flanke von Wharton vergab (45.+1).

Grösster Erfolg für Crystal Palace

Weil bei Rayo eine Schlussoffensive ausblieb, reichte der Treffer von Mateta schliesslich zum 1. europäischen Titel in der 121-jährigen Klubgeschichte des Londoner Klubs. Es war der perfekte Abschied für Trainer Oliver Glasner, der Palace Ende Saison verlassen wird.

Dabei wäre Crystal Palace ursprünglich in der Europa League startberechtigt gewesen. Weil aber mit Olympique Lyon ein zweiter Klub, welcher dem gleichen Besitzer (Investor John Textor) gehörte, sich für den gleichen Wettbewerb qualifiziert hatte, wurde Palace in die Conference League zurückgestuft. Mit dem Sieg steht aber nun fest, dass die Engländer in der kommenden Saison in der Europa League antreten dürfen.

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