YB muss sich Anderlecht im Playoff-Hinspiel der Qualifikation zur Conference League im heimischen Wankdorf mit 0:1 geschlagen geben.

Den einzigen Treffer der Partie erzielen die Belgier knapp vor der Stundenmarke nach einer Berner Fehlerkette.

Das Rückspiel in Brüssel steigt am kommenden Donnerstag um 20:00 Uhr (live auf SRF zwei).

In der heimischen Liga reichen YB gute 30 Minuten nicht selten zum Sieg, im Playoff-Hinspiel zur Conference League gegen Anderlecht war dies nicht der Fall. Zwar starteten die Berner dominant in die Partie, nach einem kleinen Offensiv-Feuerwerk in den ersten 10 Minuten entwickelte sich aber ein ausgeglichenes Spiel, das von zwei taktisch gut eingestellten Mannschaften geprägt wurde und nur wenig Platz für Torszenen bot – eigentlich das typische «0:0-Spiel».

Anderlecht nimmt Geschenk an

Mit Betonung auf eigentlich, denn Anderlecht profitierte in der 58. Minute von einem der wenigen Fehler von YB in der eigenen Hälfte. Nach einem vermeintlich geklärten Eckball beförderte Meschack Elia den Ball unglücklich mit dem Kopf zurück in die Gefahrenzone und vor die Füsse eines Belgiers.

Dessen Hereingabe liess Schlussmann David von Ballmoos suboptimal nach vorne abprallen, wo Fabio Silva frei zum Abschluss kam. Zwar rettete Lewin Blum zunächst noch in extremis vor der Torlinie, den Abpraller verwertete Hannes Delcroix aber mühelos zur Anderlecht-Führung.

Reaktion ja, Abschlussglück nein

Das Gegentor wirkte auf YB wie ein Weckruf. Plötzlich änderten die Berner ihre Marschrichtung, weniger horizontal, mehr vertikal. Zweimal kam das Team von Coach Raphael Wicky dem Ausgleich sehr nahe, es sollte aber nicht sein:

60. Minute: Fabian Rieder setzt einen Freistoss von der rechten Seite an den Querbalken.

Fabian Rieder setzt einen Freistoss von der rechten Seite an den Querbalken. 68. Minute: Nach einem Energieanfall von Elia schlenzt der wiedergenesene und eingewechselte Ulisses Garcia den Ball hauchdünn am weiten Pfosten vorbei.

Während Anderlecht mit Ausnahme des Treffers keine nennenswerten Toraktionen verzeichnete, hätte YB bereits vor der Pause durchaus die Möglichkeit gehabt, zu reüssieren. Doch weder Cedric Itten in der 9. Minute aus kurzer Distanz per Kopf noch Nicolas Moumi Ngamaleu kurz darauf nach einem tückischen Prellball brachten den Ball im gegnerischen Tor unter.

Noch nichts verloren

Und so nehmen die Young Boys eine kleine Hypothek mit in das Rückspiel, das in einer Woche in Belgien stattfindet. Trotz der knappen Niederlage liegt für die Berner die Qualifikation für die Gruppenphase der Conference League durchaus noch im Bereich des Möglichen.

YB hatte Anderlecht im Wankdorf über weite Strecken unter Kontrolle. Eins ist jedoch klar: Soll es mit dem europäischen Geschäft klappen, müssen in Brüssel Tore her.

Die nächste Partie von YB findet aber bereits am Sonntag statt. Dann treten die Berner in Freiburg beim Zweitligisten Schoenberg zum Cupspiel an.