Unglücksrabe Lopez bringt FCB mit Eigentor in die Bredouille

Playoff-Hinspiel in Bulgarien

Der FC Basel verliert das Playoff-Hinspiel im Rahmen der Conference-League-Qualifikation in Sofia (BUL) mit 0:1.

Unglücksrabe beim Team von Trainer Alex Frei ist Sergio Lopez, der in der 70. Minute ein Eigentor erzielt.

Das Rückspiel findet in einer Woche im Basler St. Jakob-Park statt.

YB unterliegt Anderlecht, der FCZ bezwingt Heart of Midlothian.

Der FC Basel hat schon wieder das Messer am Hals. Wie bereits in der 3. Qualifikations-Runde zur Conference League gegen Bröndby zog das Team von Trainer Alex Frei nun auch im Playoff-Hinspiel auswärts den Kürzeren. Die Niederlage bei ZSKA Sofia kam auf unglückliche Weise zustande. Der einzige Treffer der Partie war ein Eigentor von Sergio Lopez. Der Aussenverteidiger, der den verletzten Michael Lang ersetzte, schob in der 70. Minute eine scharfe Hereingabe ins FCB-Gehäuse.

01:01 Video Lopez bringt den Ball im eigenen Tor unter Aus Sport-Clip vom 18.08.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 1 Sekunde.

Die «Bebbi» stemmten sich gegen die Niederlage, kamen in den letzten 10 Minuten zu ein paar vielversprechenden Aktionen, aber der Ausgleich wollte nicht mehr fallen. So ist «Rotblau» erneut darauf angewiesen, den Kopf vor heimischem Anhang aus der Schlinge zu ziehen, will man im europäischen Geschäft verweilen.

Basel trauert Topchance hinterher

Die Niederlage ist vor allem deshalb ärgerlich, weil Basel zum Zeitpunkt des Rückstands eigentlich hätte in Front liegen müssen. Unmittelbar vor der Pause war es beim FCB endlich mal schnörkellos nach vorne gegangen – und prompt wurde es brandgefährlich: Nach einer Balleroberung lancierte Fabian Frei Liam Millar in die Tiefe. Dieser scheiterte zuerst an Sofia-Goalie Gustavo Busatto, dann legte er den Abpraller ins Zentrum zu Dan Ndoye, der den Ball aus bester Position nicht im Tor unterbrachte.

Ansonsten hielten sich die beiden Teams in der ersten Halbzeit lange die Waage. Die Bulgaren suchten den Weg in den gegnerischen Strafraum etwas konsequenter, zu mehr als ein paar Halbchancen kamen aber auch sie nicht. Die Basler waren meistens schon im Mittelfeld am Ende ihres Lateins.

00:52 Video Basler verdaddeln Chancen zur Führung Aus Sport-Clip vom 18.08.2022. abspielen. Laufzeit 52 Sekunden.

So geht's weiter

Das Rückspiel findet in einer Woche in Basel statt. Spielbeginn ist um 19:00 Uhr. Zuvor ist der FCB im Schweizer Cup am Sonntag auswärts beim FC Allschwil gefordert.