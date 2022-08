Der FC Zürich gewinnt das Hinspiel in den Europa-League-Playoffs gegen Heart of Midlothian in St. Gallen mit 2:1.

Für den FCZ waren Adrian Guerrero und Blerim Dzemaili innert knapp drei Minuten erfolgreich.

In der Conference-League-Qualifikation verlieren sowohl Basel (0:1 bei ZSKA Sofia) als auch YB (0:1 gegen Anderlecht) ihre Hinspiele.

Es waren die entscheidenden Minuten in dieser Partie und die vielleicht besten des FC Zürich in dieser Saison. Zwischen der 32. und der 34. Minute drehten die Zürcher den 0:1-Rückstand in eine 2:1-Führung. Am Ursprung der Wende stand Keeper Yanick Brecher. Sein langer Pass wurde von Nathaniel Atkinson abgelenkt und dadurch zur perfekten Vorlage für Adrian Guerrero. Der 24-Jährige zog volley ab und liess Craig Gordon keine Chance.

Keine drei Minuten später brandete erneut Jubel durch den St. Galler Kybunpark, wo der FCZ dieses Heimspiel bestreiten musste. Blerim Dzemaili vollendete einen Angriff mit einem strammen Schuss ins Netz, nachdem die Schotten den Ball nicht klären konnten. Bereits zuvor kam der Routinier zu zwei Torchancen, scheiterte jedoch beide Male am gegnerischen Goalie.

Schotten treffen aus 11 Metern

Vor dem FCZ-Doppelschlag waren die Gäste aus Schottland dank eines Penaltys in Führung gegangen. Ole Selnaes ging in der 21. Minute im Strafraum zu ungestüm zu Werke und stand Gegenspieler Atkinson voll auf den Fuss. Schiedsrichter Bartosz Frankowski liess zuerst weiterlaufen, entschied sich dann aber doch für den Foulpfiff. Lawrence Shankland liess sich die Chance vom Punkt nicht entgehen. Mit der ersten Möglichkeit gingen die Hearts direkt in Führung.

Zürich verpasst höheren Sieg

In der 2. Halbzeit kamen die Gäste etwas besser ins Spiel, wirkliche Torchancen konnten sie sich jedoch nicht erarbeiten. Der FCZ stand defensiv solid und liess sich auch von kleineren Fehlern nicht verunsichern.

Der Sieg des Schweizer Meisters hätte durchaus noch höher ausfallen können. Kurz nach der Pause vergab Donis Avdijaj zwei Möglichkeiten, nach 67 Minuten verpasste Guerrero seinen zweiten Treffer knapp. Die grösste Möglichkeit auf das 3:1 hatte der FCZ jedoch erst durch einen Konter kurz vor Schluss. Statt dem Zuspiel in die Mitte wählte Fabian Rohner jedoch den Abschluss, welcher von Gordon pariert wurde.

So geht's weiter

Der FCZ geht damit mit einem knappen 2:1-Polster ins Rückspiel in der schottischen Hauptstadt. Die Partie steigt am kommenden Donnerstag um 21:00 Uhr Schweizer Zeit (live bei SRF). Am Wochenende steht für die Zürcher noch die 1. Runde im Schweizer Cup an. Am Sonntag um 14:00 Uhr gastieren sie beim SC Cham.