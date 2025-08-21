1:1 gegen Besiktas – dieses Resultat hätten wohl die meisten Lausanner vor dem Hinspiel gegen die Türken unterschrieben. Nach der Partie werden die Waadtländer damit nicht mehr zufrieden sein. Lausanne war das bessere Team, vergab zahlreiche Chancen und hätte aus dem Heimspiel eigentlich als Sieger hervorgehen müssen.

In der Offensive zeigten sich die Mannen von Peter Zeidler aber oft zu nonchalant oder trafen die falsche Entscheidung. Überzahlsituationen nach schnellen Angriffen spielten die Lausanner zu wenig konsequent zu Ende. Und kamen sie einmal vor das Besiktas-Tor, fehlte im Abschluss die nötige Genauigkeit.

Tor nach Eckball

So war es auch keine Überraschung, dass der hochverdiente 1:1-Ausgleich in der 83. Minute mehr ein Zufallsprodukt denn gewollt war. Ein Eckball landete auf dem Knie von Innenverteidiger Bryan Okoh, von wo aus er in hohem Bogen den Weg ins Netz fand – der späte Lohn für grosse Lausanner Bemühungen.

Kurz vor der Pause war Besiktas mit seiner ersten wirklich grossen Chance direkt in Führung gegangen. Eine flache Hereingabe liess Keeper Karlo Letica nach vorne abprallen. Im Strafraum kam Milot Rashica an den Ball und verwertete trocken zum 1:0.

Späte Besiktas-Chance

Damit gaben sich die Türken dann auch lange zufrieden. Erst nach dem Lausanner Ausgleich suchten sie wieder aktiver den Weg nach vorne. Rafa Silva erarbeitete sich spät noch eine Topchance, doch Morgan Poaty grätschte mit vollem Einsatz noch entscheidend dazwischen.

Damit blieb es beim 1:1 zwischen dem dominanten Underdog und dem enttäuschenden Gast. Die Ausgangslage für das Rückspiel ist für Lausanne damit durchaus akzeptabel. Doch aufgepasst: Im vergangenen Jahr reiste Lugano nach einem 3:3 im Hinspiel nach Istanbul und ging dort dann anschliessend mit 1:5 unter. Spielen die Waadtländer aber so wie heute, ist eine solche Klatsche weit weg.

So geht's weiter

Am Wochenende haben die Lausanner in der Super League spielfrei, um sich voll auf das Rückspiel vorzubereiten. Dieses steigt am kommenden Donnerstag um 19:00 Uhr in Istanbul.

Übersicht