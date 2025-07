Lausanne fertigt Vardar Skopje aus Nordmazedonien im Quali-Rückspiel zur Conference League zuhause gleich mit 5:0 ab.

Damit ziehen die Waadtländer mit dem Gesamtskore von 5:2 in die 3. Quali-Runde, wo es zum Duell mit FK Astana (KAZ) kommt.

Bereits zur Pause steht es im Stade de la Tuilière 3:0 für das Heimteam.

Ebenfalls in der 3. Quali-Runde zur Conference League wird Lugano nach der Niederlage gegen Cluj antreten.

Lausanne hat die erste Hürde in der Qualifikation zur Conference League doch noch mit Bravour überwunden. Nach der enttäuschenden Hinspiel-Niederlage gegen die Nordmazedonier von Vardar Skopje (1:2) liess das entfesselt auftretende Team von Trainer Peter Zeidler in den eigenen vier Wänden nichts anbrennen.

Schon nach den ersten 45 Minuten hatte es 3:0 für Lausanne gestanden. Die Waadtländer zeigten, vielleicht zusätzlich motiviert durch die beeindruckende Choreo und die vielen Zuschauenden im Stade de la Tuilière, von Beginn an eine überzeugende Leistung und siegten letztlich auch in der Höhe verdient mit 5:0.

Legende: Beeindruckend So empfingen die Lausanne-Fans ihre Mannschaft. Freshfocus/Pascal Müller

Kurzer Schockmoment

Vor allem in der Offensive zeigten sich die Westschweizer äusserst spielfreudig. Nach 16 Minuten brauchte es aber einen Standard, um den Torreigen zu eröffnen. Ein perfekt getretener Eckball von Captain Olivier Custodio fand den Kopf von Abwehrchef Noë Dussenne, der souverän zum 1:0 einnickte.

Die dadurch ausgelöste Euphorie wurde jedoch beinahe sofort wieder im Keim erstickt. Im direkten Gegenzug bot sich Vardar Skopje die Chance zum Ausgleich. Doch weder Rogers Mato noch Azer Omeragikj beim Nachschuss kamen am überragend reagierenden Lausanne-Goalie Karlo Letica vorbei (17.).

Doppelter Sène

Die Hausherren erholten sich schnell von der kurzen Unachtsamkeit und bestimmten fortan eine Partie, die bis zum Pausenpfiff vorentschieden wurde. Stürmer Kaly Sène traf sowohl in der 33. Minute als auch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Beim 2:0 per Lupfer profitierte der Senegalese von einem Steilpass von Beyatt Lekoueiry, beim 3:0 von einem genialen hohen Ball von Dussenne.

Im zweiten Durchgang beseitigte Alban Ajdini in der 55. Minute die letzten Zweifel an einem Weiterkommen Lausannes. Der Stürmer stocherte den Ball nach einer Lekoueiry-Chance über die Linie zum 4:0 und zum 5:2 im Gesamtskore. Das 5:0 des eingewechselten Seydou Traoré (84.) gegen einmal mehr überforderte Gäste war noch Zugabe.

FC Vaduz auch in der 3. Runde Box aufklappen Box zuklappen Die Liechtensteiner haben sich gegen die Dungannon Swifts trotz Hinspiel-Niederlage (0:1) durchgesetzt. Im Rückspiel in Nordirland rettete Mats Hammerich den FCV in die Verlängerung (79.). In dieser trafen Mischa Eberhard (105.+3) und Nicolas Hasler (120.+2) zum 3:0-Schlussresultat. In der 3. Runde wartet nun Alkmaar.

So geht's weiter

Am Sonntag gastiert Lausanne beim in der 1. Runde siegreichen Aufsteiger Thun (14 Uhr). In der Conference League geht es am 7./14. August in der 3. Quali-Runde gegen den FK Astana aus Kasachstan.

Conference League